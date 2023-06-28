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Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций - РИА Новости, 28.06.2023
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций
Россия и Белоруссия развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:53
2023-06-28T10:53
2023-06-28T11:18
белоруссия
россия
санкции в отношении россии
в мире
экономика
владимир путин
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю, и это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
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белоруссия, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика, владимир путин
Белоруссия, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией для сохранения производства