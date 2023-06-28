Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 28.06.2023 (обновлено: 11:18 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/sanktsii-1880839999.html
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций - РИА Новости, 28.06.2023
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций
Россия и Белоруссия развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:53
2023-06-28T11:18
белоруссия
россия
санкции в отношении россии
в мире
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
УФА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин."В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю, и это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588493751.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, санкции в отношении россии, в мире, экономика, владимир путин
Белоруссия, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией в условиях санкций

Путин заявил о развитии встречной торговли с Белоруссией для сохранения производства

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 28 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия развивают встречную торговлю, что позволяет сохранить и переориентировать производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа ряда западных стран от сотрудничества и закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю, и это помогает сохранить производство, переориентироваться на поставки потребителям двух стран", - сказал Путин в своем обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко выступает во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли
9 декабря 2020, 19:34
 
БелоруссияРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала