https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880988271.html

Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии

Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии - РИА Новости, 28.06.2023

Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии

Запад со своими русофобией и антироссийскими санкциями вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несет убытки, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:29

2023-06-28T20:29

2023-06-28T20:46

туризм

россия

новости - туризм

владимир путин

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ДЕРБЕНТ (Дагестан), 28 июн - РИА Новости. Запад со своими русофобией и антироссийскими санкциями вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несет убытки, заявил президент России Владимир Путин."В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы - разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия", - сказал Путин на совещании.По сути, добавил президент РФ, "они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы и репутацию и доверие партнеров".

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россия, новости - туризм, владимир путин