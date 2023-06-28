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Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
20:29 28.06.2023 (обновлено: 20:46 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880988271.html
Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии
Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии - РИА Новости, 28.06.2023
Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии
Запад со своими русофобией и антироссийскими санкциями вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несет убытки, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:29
2023-06-28T20:46
туризм
россия
новости - туризм
владимир путин
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ДЕРБЕНТ (Дагестан), 28 июн - РИА Новости. Запад со своими русофобией и антироссийскими санкциями вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несет убытки, заявил президент России Владимир Путин."В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы - разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия", - сказал Путин на совещании.По сути, добавил президент РФ, "они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы и репутацию и доверие партнеров".
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россия, новости - туризм, владимир путин
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Владимир Путин
Путин рассказал, что Запад лишился российских туристов из-за русофобии

Путин: Запад из-за русофобии вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ (Дагестан), 28 июн - РИА Новости. Запад со своими русофобией и антироссийскими санкциями вычеркнул себя из списка привлекательных для россиян туристических мест и несет убытки, заявил президент России Владимир Путин.
"В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы - разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия", - сказал Путин на совещании.
По сути, добавил президент РФ, "они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы и репутацию и доверие партнеров".
 
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