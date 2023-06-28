https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880819188.html
Русофобия в Прибалтике приняла юридическое оформление, сообщили в МИД
Русофобия в Прибалтике приняла юридическое оформление, сообщили в МИД - РИА Новости, 28.06.2023
Русофобия в Прибалтике приняла юридическое оформление, сообщили в МИД
Русофобская политика властей стран Прибалтики приняла юридическое оформление, оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в отношении тех, кто оказывает... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:31
2023-06-28T07:31
2023-06-28T07:31
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Русофобская политика властей стран Прибалтики приняла юридическое оформление, оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в отношении тех, кто оказывает поддержку России, заявил РИА Новости заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев. "В прибалтийских государствах это не только обрушение, сокрушение памятников советским войнам, а это отвратительно, борьба с историей. Это ещё конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных делах, во внутренних, в ситуации с Украиной, сразу попадает под угрозу уголовного преследования. Это неправильно, это страшно, это вот и есть русофобия в таком юридическом оформлении", - заявил дипломат. Примером такой политики стали уголовные преследования участников мемориальных событий в Прибалтике, отметил он. "Активисты, которые выходят на мемориальные торжества по случаю наших праздников с российским флагом, оказываются под уголовными делами. Спасло только своевременное вмешательство, чудесным образом кто-то из них выходил на свободу", - сказал Андреев.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880814934.html
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прибалтика, россия, украина, владимир андреев, в мире
Прибалтика, Россия, Украина, Владимир Андреев, В мире
Русофобия в Прибалтике приняла юридическое оформление, сообщили в МИД
Дипломат Андреев: русофобия политика в Прибалтике приняла юридическое оформление