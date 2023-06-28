Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:08 28.06.2023 (обновлено: 13:23 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/rozhdestvo-1880865978.html
Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря
Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря - РИА Новости, 28.06.2023
Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, соответствующий законопроект... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:08
2023-06-28T13:23
религия
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
православная церковь украины (пцу)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины", — говорится в пояснительной записке к документу. Предлогом для изменений указывается "отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января". По действующему законодательству день украинской государственности отмечается 28 июля, а День защитников и защитниц Украины — 14 октября. В конце мая архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь с переносом празднования Рождества на 25 декабря.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1851948032.html
https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_07824469dc23e52122af07790e70f7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), в мире
Религия, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря

Зеленский внес в Раду законопроект о праздновании на Украине Рождества 25 декабря

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
В ГД предложили Украине новый праздник на 24 февраля
14 февраля, 14:50
Предлогом для изменений указывается "отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января".
По действующему законодательству день украинской государственности отмечается 28 июля, а День защитников и защитниц Украины — 14 октября.
В конце мая архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь с переносом празднования Рождества на 25 декабря.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Песков прокомментировал перенос Рождества на Украине
24 мая, 21:01
 
РелигияУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала