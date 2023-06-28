https://ria.ru/20230628/rozhdestvo-1880865978.html

Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря

Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский предложил Раде перенести празднование Рождества на 25 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, соответствующий законопроект... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:08

2023-06-28T12:08

2023-06-28T13:23

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря празднуется Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины", — говорится в пояснительной записке к документу. Предлогом для изменений указывается "отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января". По действующему законодательству день украинской государственности отмечается 28 июля, а День защитников и защитниц Украины — 14 октября. В конце мая архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь с переносом празднования Рождества на 25 декабря.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1851948032.html

https://ria.ru/20230524/rozhdestvo-1873962674.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, православная церковь украины (пцу), в мире