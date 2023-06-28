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Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/rossiya-1880861123.html
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине
Запад в ближайшие два-три года будет только наращивать поставки украинской армии современных вооружений, поэтому только решительные цели и переход к активным... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:54
2023-06-28T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
игорь коротченко
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Запад в ближайшие два-три года будет только наращивать поставки украинской армии современных вооружений, поэтому только решительные цели и переход к активным наступательным операциям позволит России решить задачи СВО, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов. Новый транш будет содержать вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее ПВО: ракеты для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и запчасти. "При планировании, проведении и рассмотрении перспектив спецоперации мы должны исходить из того, что в ближайшие два-три года консенсусным решением западных элит поддержка Украины, включая поставки вооружений, будет осуществляться непрерывно, они не прекратятся. Как ЕС, так и США аккумулируют необходимые финансовые и технические ресурсы, включая поставку украинской армии все более дальнобойных, опасных и дестабилизирующих систем", - сообщил Коротченко. По его оценке, США продолжат политику военно-технической поддержки Украины, передавая новые партии вооружений в рамках соответствующих пакетов - эта политика долговременная, "изменений никаких не будет". Коротченко отметил, что старые системы вооружений уже "сбросили" Киеву, российская армия их в значительной мере "перемолотила", сейчас поступают уже относительно современные образцы, а дальше будут уже новейшие и нового производства, после "раскрутки" оборонных производств на Западе. "Поэтому только решительные цели с переходом в активную фазу дальнейших наступательных операций после отражения украинского контрнаступления является единственным способом выхода на решение задач СВО в приемлемом для России варианте", - подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html
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безопасность, россия, игорь коротченко, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Игорь Коротченко, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военный эксперт призвал Россию идти в наступление на Украине

Коротченко считает, что только переход к наступлению позволит России решить задачи СВО

© Фото из личного архива Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
© Фото из личного архива
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Запад в ближайшие два-три года будет только наращивать поставки украинской армии современных вооружений, поэтому только решительные цели и переход к активным наступательным операциям позволит России решить задачи СВО, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов. Новый транш будет содержать вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины и укрепления ее ПВО: ракеты для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ПЗРК Stinger, 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, противотанковые ракеты Javelin, авиационные и артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и запчасти.
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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"При планировании, проведении и рассмотрении перспектив спецоперации мы должны исходить из того, что в ближайшие два-три года консенсусным решением западных элит поддержка Украины, включая поставки вооружений, будет осуществляться непрерывно, они не прекратятся. Как ЕС, так и США аккумулируют необходимые финансовые и технические ресурсы, включая поставку украинской армии все более дальнобойных, опасных и дестабилизирующих систем", - сообщил Коротченко. По его оценке, США продолжат политику военно-технической поддержки Украины, передавая новые партии вооружений в рамках соответствующих пакетов - эта политика долговременная, "изменений никаких не будет".
Коротченко отметил, что старые системы вооружений уже "сбросили" Киеву, российская армия их в значительной мере "перемолотила", сейчас поступают уже относительно современные образцы, а дальше будут уже новейшие и нового производства, после "раскрутки" оборонных производств на Западе.
"Поэтому только решительные цели с переходом в активную фазу дальнейших наступательных операций после отражения украинского контрнаступления является единственным способом выхода на решение задач СВО в приемлемом для России варианте", - подчеркнул собеседник.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияИгорь КоротченкоВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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