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Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США
Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США - РИА Новости, 28.06.2023
Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США
Рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:42
2023-06-28T17:42
2023-06-28T17:42
экономика
сша
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
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ецб
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Рецессия для меня не является наиболее вероятным сценарием, но она определенно возможна, и конечно, многие прогнозисты предсказывают ее", - заявил он в среду на конференции в ЕЦБ. Пауэлл добавил, что имеющийся набор индикаторов указывает на "мягкое приземление" американской экономики.
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экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире, ецб
Экономика, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, В мире, ЕЦБ
Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США
Глава ФРС Пауэлл не считает рецессию в экономике США наиболее вероятным сценарием