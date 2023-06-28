https://ria.ru/20230628/retsessiya-1880954118.html

Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США

Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США - РИА Новости, 28.06.2023

Глава ФРС оценил вероятность рецессии в экономике США

Рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:42

2023-06-28T17:42

2023-06-28T17:42

экономика

сша

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

в мире

ецб

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Рецессия в экономике США все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Рецессия для меня не является наиболее вероятным сценарием, но она определенно возможна, и конечно, многие прогнозисты предсказывают ее", - заявил он в среду на конференции в ЕЦБ. Пауэлл добавил, что имеющийся набор индикаторов указывает на "мягкое приземление" американской экономики.

https://ria.ru/20230613/putin-1877883532.html

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экономика, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире, ецб