https://ria.ru/20230628/referendum-1880940858.html

Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму

Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму - РИА Новости, 28.06.2023

Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму

Официальным лицам США и недружественных стран нужно время, чтобы смириться и признать правду о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:34

2023-06-28T16:34

2023-06-28T16:34

в мире

россия

сша

херсонская область

наталья никонорова

барак обама

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820523136_0:64:2912:1702_1920x0_80_0_0_e7bd924f543373cb1cce19028b9e026f.jpg

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Официальным лицам США и недружественных стран нужно время, чтобы смириться и признать правду о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей хотели стать частью России, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". Комментируя это заявление, Никонорова обратила внимание на голосование жителей новых территорий на референдумах. "В Крыму слова Обамы уже назвали запоздалым признанием правды. Я вас уверяю, что правда в любом случае будет признана, в том числе и в отношении Донецкой и Луганской республик, как и в случае Запорожской и Херсонской областей… Это истина, поскольку все видели, как люди голосовали на референдумах, и это сложно скрыть", – сказала сенатор. Никонорова добавила, что сейчас официальные лица США, как и тех государств, которые работают с ними в одной связке, работают против России и поэтому не признают эту правду. "Истина найдет свое подтверждение. Мы не сомневаемся, что касательно наших республик все будет признано", – заключила член Совета Федерации РФ.

https://ria.ru/20230625/krym-1880275439.html

https://ria.ru/20230623/krym-1880044692.html

россия

сша

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, херсонская область , наталья никонорова, барак обама, совет федерации рф