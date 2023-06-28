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Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму - РИА Новости, 28.06.2023
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16:34 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/referendum-1880940858.html
Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму
Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму - РИА Новости, 28.06.2023
Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму
Официальным лицам США и недружественных стран нужно время, чтобы смириться и признать правду о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:34
2023-06-28T16:34
в мире
россия
сша
херсонская область
наталья никонорова
барак обама
совет федерации рф
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Официальным лицам США и недружественных стран нужно время, чтобы смириться и признать правду о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей хотели стать частью России, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". Комментируя это заявление, Никонорова обратила внимание на голосование жителей новых территорий на референдумах. "В Крыму слова Обамы уже назвали запоздалым признанием правды. Я вас уверяю, что правда в любом случае будет признана, в том числе и в отношении Донецкой и Луганской республик, как и в случае Запорожской и Херсонской областей… Это истина, поскольку все видели, как люди голосовали на референдумах, и это сложно скрыть", – сказала сенатор. Никонорова добавила, что сейчас официальные лица США, как и тех государств, которые работают с ними в одной связке, работают против России и поэтому не признают эту правду. "Истина найдет свое подтверждение. Мы не сомневаемся, что касательно наших республик все будет признано", – заключила член Совета Федерации РФ.
https://ria.ru/20230625/krym-1880275439.html
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в мире, россия, сша, херсонская область , наталья никонорова, барак обама, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Херсонская область , Наталья Никонорова, Барак Обама, Совет Федерации РФ
Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму

Сенатор Никонорова: вслед за Обамой итоги референдума в новых регионах признают остальные

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Официальным лицам США и недружественных стран нужно время, чтобы смириться и признать правду о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей хотели стать частью России, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия".
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Комментируя это заявление, Никонорова обратила внимание на голосование жителей новых территорий на референдумах.
«
"В Крыму слова Обамы уже назвали запоздалым признанием правды. Я вас уверяю, что правда в любом случае будет признана, в том числе и в отношении Донецкой и Луганской республик, как и в случае Запорожской и Херсонской областей… Это истина, поскольку все видели, как люди голосовали на референдумах, и это сложно скрыть", – сказала сенатор.
Никонорова добавила, что сейчас официальные лица США, как и тех государств, которые работают с ними в одной связке, работают против России и поэтому не признают эту правду. "Истина найдет свое подтверждение. Мы не сомневаемся, что касательно наших республик все будет признано", – заключила член Совета Федерации РФ.
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В миреРоссияСШАХерсонская областьНаталья НиконороваБарак ОбамаСовет Федерации РФ
 
 
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