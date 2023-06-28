Сенатор прокомментировала слова Обамы о референдуме в Крыму
Сенатор Никонорова: вслед за Обамой итоги референдума в новых регионах признают остальные
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПостер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Официальным лицам США и недружественных стран нужно время, чтобы смириться и признать правду о том, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей хотели стать частью России, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия".
Комментируя это заявление, Никонорова обратила внимание на голосование жителей новых территорий на референдумах.
«
"В Крыму слова Обамы уже назвали запоздалым признанием правды. Я вас уверяю, что правда в любом случае будет признана, в том числе и в отношении Донецкой и Луганской республик, как и в случае Запорожской и Херсонской областей… Это истина, поскольку все видели, как люди голосовали на референдумах, и это сложно скрыть", – сказала сенатор.
Никонорова добавила, что сейчас официальные лица США, как и тех государств, которые работают с ними в одной связке, работают против России и поэтому не признают эту правду. "Истина найдет свое подтверждение. Мы не сомневаемся, что касательно наших республик все будет признано", – заключила член Совета Федерации РФ.