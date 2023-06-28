https://ria.ru/20230628/rebenok-1880823253.html

Мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, нашли живым

Мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, нашли живым - РИА Новости, 28.06.2023

Мальчика, пропавшего в тайге в Приамурье, нашли живым

Спасатели нашли живым десятилетнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья, сообщила РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда "Амур" Татьяна... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:38

2023-06-28T08:38

2023-06-28T14:10

хорошие новости

происшествия

архаринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн — РИА Новости. Спасатели нашли живым десятилетнего мальчика, пропавшего в тайге Приамурья, сообщила РИА Новости руководитель поисково-спасательного отряда "Амур" Татьяна Шалашова."Позвонил летчик частного самолета. Сказал, что нашли, нашли спасатели на вездеходе", — уточнила собеседница агентства.Как рассказали в МЧС, предполагаемое местонахождение мальчика в лесу нашли при первом же облете территории на вертолете Ми-8, туда сразу направили спасателей. Ребенок провел ночь в глухой тайге под дождем, но дождался их.На вездеходе его отправили на вертолетную площадку, откуда на Ми-8 перевезут в больницу поселка Архар для осмотра.Мальчик пропал накануне днем. Отец рассказал, что отправился с сыном на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Ребенок отошел от отца и потерялся. Пропавшего искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы, также к поискам привлекли вертолет МЧС и частный самолет.

https://ria.ru/20230607/rebenok-1876608451.html

https://ria.ru/20230627/shkolnik-1880702913.html

архаринский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение мальчика, пропавшего в тайге. Видео МЧС Спасение мальчика, пропавшего в тайге. Видео МЧС 2023-06-28T08:38 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, архаринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)