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"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 28.06.2023 (обновлено: 15:48 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/razval-1880829793.html
"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ
"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ
Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:44
2023-06-28T15:48
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.&quot;Украинские Вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы&quot;, — утверждает эксперт.По словам специалиста, ситуация для украинского лидера весьма печальна: его армию уничтожают в ходе неудачного наступления. Проблемы в рядах ВСУ усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь."Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", — подытожил полковник.Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что ВСУ застряли в смертельной петле, постепенно теряя наиболее опытных солдат.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880736188.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, скотт риттер
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны США, Скотт Риттер
"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ

Полковник ВС США Макгрегор: Вооруженные силы Украины находятся на грани развала

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
«

"Украинские Вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы", — утверждает эксперт.

По словам специалиста, ситуация для украинского лидера весьма печальна: его армию уничтожают в ходе неудачного наступления. Проблемы в рядах ВСУ усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь.
"Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", — подытожил полковник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что ВСУ застряли в смертельной петле, постепенно теряя наиболее опытных солдат.
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"Игра окончена": в США признали неприятную правду об Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСкотт Риттер
 
 
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