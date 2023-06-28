https://ria.ru/20230628/razval-1880829793.html

"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ

"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

"У режима большие проблемы". В США сообщили Зеленскому плохие новости о ВСУ

Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:44

2023-06-28T09:44

2023-06-28T15:48

в мире

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россия

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны сша

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ситуация в конфликте с Россией становится все хуже для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку его армия находится на грани полного развала, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале."Украинские Вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. Люди стараются избегать военной службы любого рода на Украине. У режима Зеленского большие проблемы", — утверждает эксперт.По словам специалиста, ситуация для украинского лидера весьма печальна: его армию уничтожают в ходе неудачного наступления. Проблемы в рядах ВСУ усугубляются, и Киев уже испытывает трудности с набором новобранцев для восполнения потерь."Это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников", — подытожил полковник.Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что ВСУ застряли в смертельной петле, постепенно теряя наиболее опытных солдат.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880736188.html

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