https://ria.ru/20230628/ranenye-1880994179.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло - РИА Новости, 28.06.2023
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло
Число пострадавших в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинских войск возросло до семи, среди них пятеро детей, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:15
2023-06-28T21:15
2023-06-28T21:46
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
украина
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Число пострадавших в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинских войск возросло до семи, среди них пятеро детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.По данным представительства, украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка. Ранее сообщалось о пяти пострадавших."Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 5 детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 годов рождения, парень-подросток 2006 года рождения, женщина 1994 года рождения, и мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.
https://ria.ru/20230628/konflikt-1880959677.html
донецк
кировский район
украина
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7 495 645-6601
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Кировский район Донецка после обстрела
Кировский район Донецка после обстрела
2023-06-28T21:15
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецк, кировский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло
Представительство ДНР: число пострадавших в Донецке при обстреле ВСУ возросло до семи