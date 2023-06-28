https://ria.ru/20230628/ranenye-1880994179.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло - РИА Новости, 28.06.2023

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло

Число пострадавших в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинских войск возросло до семи, среди них пятеро детей, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:15

2023-06-28T21:15

2023-06-28T21:46

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

украина

вооруженные силы украины

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Число пострадавших в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинских войск возросло до семи, среди них пятеро детей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.По данным представительства, украинские войска в 18.35 выпустили три ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка. Ранее сообщалось о пяти пострадавших."Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 5 детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 годов рождения, парень-подросток 2006 года рождения, женщина 1994 года рождения, и мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства.Кировский район Донецка расположен в юго-западной части города.

https://ria.ru/20230628/konflikt-1880959677.html

донецк

кировский район

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, кировский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика