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ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 28.06.2023 (обновлено: 11:32 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/rakety-1880840400.html
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 28.06.2023
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь
Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:57
2023-06-28T11:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области.Ранее власти города сообщили о звуках взрывов в городе, предположительно, связанных с работой системы ПВО."В 10.40 укронацисты совершили очередную попытку нанести удар по Мелитополю. Система ПВО ВС РФ сработала успешно, все ракеты сбиты", - говорится в сообщении оперативных служб.
https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html
мелитополь
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь

ПВО сбила все ракеты, которыми украинские войска утром атаковали Мелитополь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне СВО
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области.
Ранее власти города сообщили о звуках взрывов в городе, предположительно, связанных с работой системы ПВО.
"В 10.40 укронацисты совершили очередную попытку нанести удар по Мелитополю. Система ПВО ВС РФ сработала успешно, все ракеты сбиты", - говорится в сообщении оперативных служб.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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