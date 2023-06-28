https://ria.ru/20230628/rakety-1880840400.html

ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь

ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 28.06.2023

ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь

Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:57

2023-06-28T10:57

2023-06-28T11:32

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области.Ранее власти города сообщили о звуках взрывов в городе, предположительно, связанных с работой системы ПВО."В 10.40 укронацисты совершили очередную попытку нанести удар по Мелитополю. Система ПВО ВС РФ сработала успешно, все ракеты сбиты", - говорится в сообщении оперативных служб.

https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html

мелитополь

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, запорожская область, происшествия