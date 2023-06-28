https://ria.ru/20230628/rakety-1880840400.html
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь - РИА Новости, 28.06.2023
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь
Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:57
2023-06-28T10:57
2023-06-28T11:32
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области.Ранее власти города сообщили о звуках взрывов в городе, предположительно, связанных с работой системы ПВО."В 10.40 укронацисты совершили очередную попытку нанести удар по Мелитополю. Система ПВО ВС РФ сработала успешно, все ракеты сбиты", - говорится в сообщении оперативных служб.
https://ria.ru/20230628/ataka-1880813401.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
ПВО сбила все ракеты, которыми ВСУ атаковали Мелитополь
ПВО сбила все ракеты, которыми украинские войска утром атаковали Мелитополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Система ПВО России сбила все ракеты, которыми украинские войска атаковали Мелитополь утром в среду, сообщили оперативные службы области.
Ранее власти города сообщили о звуках взрывов в городе, предположительно, связанных с работой системы ПВО.
"В 10.40 укронацисты совершили очередную попытку нанести удар по Мелитополю. Система ПВО ВС РФ сработала успешно, все ракеты сбиты", - говорится в сообщении оперативных служб.
На Запорожском направлении отразили атаку украинских войск