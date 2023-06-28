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Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям - РИА Новости, 28.06.2023
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21:35 28.06.2023 (обновлено: 21:42 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880995436.html
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям - РИА Новости, 28.06.2023
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям
Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:35
2023-06-28T21:42
новости - туризм
россия
скфо
владимир путин
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент Владимир Путин. "Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям – ред.) для въезжающих в нашу страну туристов", - сказал Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.
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новости - туризм, россия, скфо, владимир путин
Новости - Туризм, Россия, СКФО, Владимир Путин
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям

Путин: надо в короткие сроки запустить электронные визы по востребованным направлениям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент Владимир Путин.
«
"Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям – ред.) для въезжающих в нашу страну туристов", - сказал Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.
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