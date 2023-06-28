https://ria.ru/20230628/putin-1880995436.html

Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям

Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям - РИА Новости, 28.06.2023

Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям

Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:35

2023-06-28T21:35

2023-06-28T21:42

новости - туризм

россия

скфо

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_0998eb61f069c1d159a858e96edc8390.jpg

ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент Владимир Путин. "Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям – ред.) для въезжающих в нашу страну туристов", - сказал Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

россия

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, скфо, владимир путин