https://ria.ru/20230628/putin-1880995436.html
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям - РИА Новости, 28.06.2023
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям
Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:35
2023-06-28T21:35
2023-06-28T21:42
новости - туризм
россия
скфо
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_0998eb61f069c1d159a858e96edc8390.jpg
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Необходимо в короткие сроки запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, въезжающих в РФ, заявил российский президент Владимир Путин. "Необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным (направлениям – ред.) для въезжающих в нашу страну туристов", - сказал Путин на совещании по развитию туризма в СКФО.
https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html
россия
скфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0103eee9966dc4fc26c4e03ee9d49a7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, скфо, владимир путин
Новости - Туризм, Россия, СКФО, Владимир Путин
Путин поручил запустить электронные визы по востребованным направлениям
Путин: надо в короткие сроки запустить электронные визы по востребованным направлениям