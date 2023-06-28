https://ria.ru/20230628/putin-1880984638.html

Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян

Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян - РИА Новости, 28.06.2023

Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян

Прочный межконфессиональный мир между мусульманами и христианами в РФ скрепляет единство российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:03

2023-06-28T20:03

2023-06-28T20:23

россия

здоровье - общество

дербент

владимир путин

скфо

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Прочный межконфессиональный мир между мусульманами и христианами в РФ скрепляет единство российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте."У нас, слава Богу, благодаря таким священнослужителям, как вы, в стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. И патриарх Московский всея Руси (Кирилл) учит и православных христиан поддерживать это состояние, и все время нам говорит - мусульмане это наши братья. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа", - сказал Путин в мечети.Президент РФ в среду прибыл в Дербент. Глава государства проведет совещание по развитию туризма в СКФО.

https://ria.ru/20230628/soveschanie-1880974618.html

россия

дербент

скфо

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россия, здоровье - общество, дербент, владимир путин, скфо