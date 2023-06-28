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Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян - РИА Новости, 28.06.2023
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20:03 28.06.2023 (обновлено: 20:23 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880984638.html
Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян
Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян - РИА Новости, 28.06.2023
Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян
Прочный межконфессиональный мир между мусульманами и христианами в РФ скрепляет единство российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:03
2023-06-28T20:23
россия
здоровье - общество
дербент
владимир путин
скфо
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Прочный межконфессиональный мир между мусульманами и христианами в РФ скрепляет единство российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте."У нас, слава Богу, благодаря таким священнослужителям, как вы, в стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. И патриарх Московский всея Руси (Кирилл) учит и православных христиан поддерживать это состояние, и все время нам говорит - мусульмане это наши братья. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа", - сказал Путин в мечети.Президент РФ в среду прибыл в Дербент. Глава государства проведет совещание по развитию туризма в СКФО.
https://ria.ru/20230628/soveschanie-1880974618.html
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россия, здоровье - общество, дербент, владимир путин, скфо
Россия, Здоровье - Общество, Дербент, Владимир Путин, СКФО
Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян

Путин: отношения между мусульманами и православными объединяют россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Прочный межконфессиональный мир между мусульманами и христианами в РФ скрепляет единство российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте.
«
"У нас, слава Богу, благодаря таким священнослужителям, как вы, в стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. И патриарх Московский всея Руси (Кирилл) учит и православных христиан поддерживать это состояние, и все время нам говорит - мусульмане это наши братья. Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа", - сказал Путин в мечети.
Президент РФ в среду прибыл в Дербент. Глава государства проведет совещание по развитию туризма в СКФО.
LIVE: Путин на совещании по развитию туризма на Северном Кавказе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путин на совещании по развитию туризма на Кавказе. Прямая трансляция
Вчера, 20:20
 
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