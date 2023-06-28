https://ria.ru/20230628/putin-1880960754.html

Байден заявил, что Путин проигрывает в Ираке

Байден заявил, что Путин проигрывает в Ираке - РИА Новости, 28.06.2023

Байден заявил, что Путин проигрывает в Ираке

Известный своими оговорками президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:15

2023-06-28T18:15

2023-06-28T18:35

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Известный своими оговорками президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". "Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома", — отметил Байден, отвечая на вопрос, не ослабил ли Путина мятеж 24 июня.Американский лидер также заявил, что российский президент стал "отчасти парией" по всему миру. "И это не только НАТО, это не только Европейский союз. Это Япония", — уточнил глава США, общаясь с пулом Белого дома перед отлетом в Чикаго.Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, менее недели назад он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден во время визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.

https://ria.ru/20230511/bayden-1870936022.html

https://ria.ru/20230127/bayden-1847749731.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, владимир путин, россия, ирак, украина