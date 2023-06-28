Байден заявил, что Путин проигрывает в Ираке
Президент США Байден заявил, что Путин явно проигрывает войну в Ираке
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Известный своими оговорками президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".
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"Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома", — отметил Байден, отвечая на вопрос, не ослабил ли Путина мятеж 24 июня.
Американский лидер также заявил, что российский президент стал "отчасти парией" по всему миру.
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, менее недели назад он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден во время визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.