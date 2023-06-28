https://ria.ru/20230628/putin-1880939702.html

Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым

Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым - РИА Новости, 28.06.2023

Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым

Президент Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:30

2023-06-28T16:30

2023-06-28T18:01

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

рамзан кадыров

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, была", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась такая встреча.Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, президент обсудил с ним социально-экономическую обстановку в Чечне, "перспективные планы и достижения региона".Он также рассказал, что Путин попросил передать поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха. Глава государства также отдельно выделил бойцов, участвующих в спецоперации, пожелав им успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию с российским лидером.

https://ria.ru/20230625/boytsy-1880303712.html

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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, рамзан кадыров