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Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым - РИА Новости, 28.06.2023
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16:30 28.06.2023 (обновлено: 18:01 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880939702.html
Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым
Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым - РИА Новости, 28.06.2023
Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым
Президент Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:30
2023-06-28T18:01
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
рамзан кадыров
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да, была", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась такая встреча.Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, президент обсудил с ним социально-экономическую обстановку в Чечне, "перспективные планы и достижения региона".Он также рассказал, что Путин попросил передать поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха. Глава государства также отдельно выделил бойцов, участвующих в спецоперации, пожелав им успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию с российским лидером.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, рамзан кадыров
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров
Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым

Песков подтвердил, что Путин встретился с Кадыровым во вторник

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин накануне встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, была", — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли состоялась такая встреча.
Как сообщил Кадыров в своем Telegram-канале, президент обсудил с ним социально-экономическую обстановку в Чечне, "перспективные планы и достижения региона".
Он также рассказал, что Путин попросил передать поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха. Глава государства также отдельно выделил бойцов, участвующих в спецоперации, пожелав им успехов, удачи и скорейшего выполнения поставленных задач.
Кроме того, Кадыров опубликовал фотографию с российским лидером.
Здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в Ростове-на-Дону
25 июня, 11:48
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковРамзан Кадыров
 
 
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