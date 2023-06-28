https://ria.ru/20230628/putin-1880915382.html
Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 28.06.2023
Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ, осмотрит выставку... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:07
2023-06-28T15:07
2023-06-28T15:14
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
владимир путин
светлана чупшева
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ, осмотрит выставку российских брендов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать девятого июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", организатором которого выступает АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В ходе заседания президенту будут презентованы идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов", - говорится в сообщении.Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока - цифровое и технологическое развитие, социальная тематика, экономика и предпринимательство - представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.Подчеркивается, что нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса - показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития."Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит выставку брендов, занявших в конкурсе призовые места", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230628/putin-1880908848.html
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агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин, светлана чупшева
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева
Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Путин завтра примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ, осмотрит выставку российских брендов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", организатором которого выступает АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В ходе заседания президенту будут презентованы идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока - цифровое и технологическое развитие, социальная тематика, экономика и предпринимательство - представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов
.
Подчеркивается, что нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса - показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития.
"Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит выставку брендов, занявших в конкурсе призовые места", - добавляется в сообщении.
Путин отправляется в Дагестан