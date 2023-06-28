https://ria.ru/20230628/putin-1880915382.html

Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени"

Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 28.06.2023

Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени"

Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ, осмотрит выставку... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:07

2023-06-28T15:07

2023-06-28T15:14

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

владимир путин

светлана чупшева

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 29 июня примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", организованном АСИ, осмотрит выставку российских брендов, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать девятого июня Владимир Путин примет участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", организатором которого выступает АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В ходе заседания президенту будут презентованы идеи и проекты, получившие максимально высокую оценку экспертов", - говорится в сообщении.Отмечается, что предложения авторов идей, разделенные на три блока - цифровое и технологическое развитие, социальная тематика, экономика и предпринимательство - представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.Подчеркивается, что нововведением этого года станет конкурс российских брендов, который проводится по поручению главы государства. Задача конкурса - показать разнообразие отечественных продуктов и услуг самого широкого спектра и настроить системный механизм их поддержки на уровне правительства, регионов и институтов развития."Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит выставку брендов, занявших в конкурсе призовые места", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230628/putin-1880908848.html

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агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин, светлана чупшева