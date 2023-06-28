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Путин отправляется в Дагестан - РИА Новости, 28.06.2023
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14:39 28.06.2023 (обновлено: 15:16 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880908848.html
Путин отправляется в Дагестан
Путин отправляется в Дагестан - РИА Новости, 28.06.2023
Путин отправляется в Дагестан
Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:39
2023-06-28T15:16
политика
россия
скфо
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану", - сказал Песков.Ранее пресс-секретарь отметил, что на совещании выступит сам президент, ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов. У главы государства запланирована и рабочая встреча с Меликовым.В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.
https://ria.ru/20230628/derbent-1880907335.html
https://ria.ru/20230628/putin-1880915382.html
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политика, россия, скфо, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, СКФО, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин отправляется в Дагестан

Путин отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану", - сказал Песков.
Город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В Дербенте ждут приезда Путина
Вчера, 14:35
Ранее пресс-секретарь отметил, что на совещании выступит сам президент, ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов. У главы государства запланирована и рабочая встреча с Меликовым.
В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.
Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Путин примет участие в заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
Вчера, 15:07
 
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