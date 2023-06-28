Путин отправляется в Дагестан
Путин отправится в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану", - сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь отметил, что на совещании выступит сам президент, ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов. У главы государства запланирована и рабочая встреча с Меликовым.
В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.
Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.