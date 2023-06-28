https://ria.ru/20230628/putin-1880908848.html

Путин отправляется в Дагестан

Путин отправляется в Дагестан - РИА Новости, 28.06.2023

Путин отправляется в Дагестан

Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:39

2023-06-28T14:39

2023-06-28T15:16

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россия

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану", - сказал Песков.Ранее пресс-секретарь отметил, что на совещании выступит сам президент, ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов. У главы государства запланирована и рабочая встреча с Меликовым.В последний раз Путин побывал в Дагестане в сентябре 2019 года. В те дни в республике вспоминали события 20-летней давности – вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.Президент РФ посетил село Ботлих, где возложил цветы к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны, в ходе боевых действий в Афганистане, в Дагестане в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояний. После глава государства встретился с ополченцами и выполнил обещание, которое дал 20 лет назад, - выпил стопку, оставленную нетронутой во время поездки в Дагестан в августе 1999 года.

https://ria.ru/20230628/derbent-1880907335.html

https://ria.ru/20230628/putin-1880915382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, скфо, владимир путин, дмитрий песков