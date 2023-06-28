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Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.06.2023
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Союзное государство
 
11:43 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/putin-1880858714.html
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.06.2023
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:43
2023-06-28T11:43
союзное государство
россия
белоруссия
москва
владимир путин
политика
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. "Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории", - сказал Путин. В качестве примера глава государства привел проект "Поезд памяти", когда школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии смогли проехать на поезде по памятным местам времен Великой Отечественной войны и приняли участие в молодежной программе форума в Уфе. "Хотел бы поблагодарить всех организаторов и участников Форума регионов за проделанную работу, которая, повторю, послужит делу дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия России и Белоруссии", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, политика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Политика
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти

Путин: проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти заслуживают особой оценки

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 "Дон"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска автомобильного движения на федеральной трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.
"Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории", - сказал Путин.
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В качестве примера глава государства привел проект "Поезд памяти", когда школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии смогли проехать на поезде по памятным местам времен Великой Отечественной войны и приняли участие в молодежной программе форума в Уфе.
"Хотел бы поблагодарить всех организаторов и участников Форума регионов за проделанную работу, которая, повторю, послужит делу дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия России и Белоруссии", - добавил Путин.
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