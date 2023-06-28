https://ria.ru/20230628/putin-1880858714.html

Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти

Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.06.2023

Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:43

2023-06-28T11:43

2023-06-28T11:43

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УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. "Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории", - сказал Путин. В качестве примера глава государства привел проект "Поезд памяти", когда школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии смогли проехать на поезде по памятным местам времен Великой Отечественной войны и приняли участие в молодежной программе форума в Уфе. "Хотел бы поблагодарить всех организаторов и участников Форума регионов за проделанную работу, которая, повторю, послужит делу дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия России и Белоруссии", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html

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Дарья Буймова

россия, белоруссия, москва, владимир путин, политика