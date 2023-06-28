https://ria.ru/20230628/putin-1880858714.html
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 28.06.2023
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:43
2023-06-28T11:43
2023-06-28T11:43
союзное государство
россия
белоруссия
москва
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии отметил совместную с Минском работу по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории. "Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории", - сказал Путин. В качестве примера глава государства привел проект "Поезд памяти", когда школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии смогли проехать на поезде по памятным местам времен Великой Отечественной войны и приняли участие в молодежной программе форума в Уфе. "Хотел бы поблагодарить всех организаторов и участников Форума регионов за проделанную работу, которая, повторю, послужит делу дальнейшего укрепления стратегического взаимодействия России и Белоруссии", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230628/lukashenko-1880857349.html
https://ria.ru/20230628/immunitet-1880843998.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, владимир путин, политика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Политика
Путин отметил проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти
Путин: проекты Москвы и Минска по сохранению исторической памяти заслуживают особой оценки