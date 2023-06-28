https://ria.ru/20230628/putin-1880841867.html

Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики

Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики - РИА Новости, 28.06.2023

Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с наступающим Днем... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:59

2023-06-28T10:59

2023-06-28T11:24

белоруссия

владимир путин

общество

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УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости, пожелал жителям страны счастья, мира и процветания."Хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником - Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, владимир путин, общество