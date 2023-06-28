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Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики - РИА Новости, 28.06.2023
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10:59 28.06.2023 (обновлено: 11:24 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880841867.html
Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики
Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики - РИА Новости, 28.06.2023
Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с наступающим Днем... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:59
2023-06-28T11:24
белоруссия
владимир путин
общество
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УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости, пожелал жителям страны счастья, мира и процветания."Хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником - Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
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Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости
Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости
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белоруссия, владимир путин, общество
Белоруссия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости республики

Президент России Путин пожелал народу Белоруссии счастья, мира и процветания

Читать ria.ru в
УФА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости, пожелал жителям страны счастья, мира и процветания.
"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником - Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания", - сказал Путин.
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БелоруссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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