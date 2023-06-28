https://ria.ru/20230628/puteshestviya-1880700048.html

Эксперты рассказали, как страны Европы обходятся без российских туристов

Эксперты рассказали, как страны Европы обходятся без российских туристов - РИА Новости, 28.06.2023

Эксперты рассказали, как страны Европы обходятся без российских туристов

В Латвии, Финляндии, Испании и Чехии рассказали, как турбизнес выживает без российских туристов, число которых сократилось после начала конфликта с Украиной,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T04:29

2023-06-28T04:29

2023-06-28T15:18

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Латвии, Финляндии, Испании и Чехии рассказали, как турбизнес выживает без российских туристов, число которых сократилось после начала конфликта с Украиной, сообщает Euronews.ЛатвияЛатвия в знак солидарности с Украиной перестала принимать российских туристов осенью 2022 года, а в июне 2023-го прекратила выдавать визы гражданам РФ. Уже в прошлом году число наших соотечественников в республике сократилось до минимума."Россия была важным рынком, и нам не хватает туристов оттуда", — рассказал гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин. Отсутствие россиян — удар по местному бизнесу, но на политическом уровне мы поддерживаем Украину, добавил он.Турпоток из Европы заменить российский не смог. Неприятным сюрпризом стало опасение многих жителей Запада, что Прибалтика может быть небезопасной и даже следующей целью для российских войск, хотя от этого заблуждения туристы избавляются, объясняет Корягин.Около 70 процентов бронирований из РФ были отменены после начала конфликта в феврале 2022 года. Но, по словам эксперта, турбизнес осваивает новые рынки, принимая путешественников из стран, например, Персидского залива. "Правда в том, что мы адаптировались", — добавляет он.ФинляндияДо начала конфликта с Украиной 1,2 миллиона россиян ежегодно пересекали границу с Финляндией: часть отправлялись в турпоездки, другие — за покупками в местные магазины. В среднем такой гость тратил в городе Лаппенранта, например, до 170 евро в сутки.Специалисты, занимавшиеся приграничными перевозками, потеряли работу, говорит директор по туризму Лаппенранты Мирка Рахман. Сейчас границу пересекает минимум гостей из России, регион потерял около 100 тысяч "русских" ночевок."Все изменилось. Здесь никто не рассчитывает на возвращение россиян", — отмечает эксперт. Теперь местный турбизнес ориентируется на финнов и путешественников из Германии, Италии и стран Бенилюкса — гостей, которые тратят гораздо больше.ИспанияБольшинство туристов в Испанию приезжали из Великобритании, Германии и Франции, но число россиян ежегодно росло, свидетельствуют данные Ассоциации отелей Салоу, Камбрильса и Ла Пинеды. В 2019 году страну посетили 1,3 миллиона граждан РФ, или 1,3 процента иностранных гостей, подсчитали в Национальном институте статистики.Тем не менее отсутствие путешественников из России заметно, особенно в районах, где их было больше всего. Например, в Коста-Дораде доля российских туристов достигала 15 процентов. Сейчас она сократилась до нуля, если не считать "одного-двух гостей, приехавших на машине через Турцию или Финляндию", говорит президент Ассоциации отелей Коста-Дорады Альберт Саве."Россиян отличал высокий уровень потребления предметов роскоши, который поддерживал местный бизнес. В отличие от приезжающих за солнцем британцев русские тратили много денег, покупали экскурсии, местные продукты — колбасы, сыры, вина, масла, одежду", — вспоминает он.ЧехияПосле начала российско-украинского конфликта и введения европейских санкций число российских туристов в Чехии сократилось до нескольких тысяч в год. Турбизнес почувствовал их отсутствие. "Чешский путешественник тратит в среднем 30 евро в день, русскоязычные гости — 150 евро в день", — говорит директор турагентства Ян Хергет.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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