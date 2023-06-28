https://ria.ru/20230628/prudy-regulyatory-1880929153.html

В Москве пруды-регуляторы станут акцентом благоустройства района Марьино

В Москве пруды-регуляторы станут акцентом благоустройства района Марьино - РИА Новости, 28.06.2023

В Москве пруды-регуляторы станут акцентом благоустройства района Марьино

Специалисты проводят благоустройство прудов-регуляторов в московском районе Марьино, после окончания работ они станут местом притяжения для всех жителей района, РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:43

2023-06-28T15:43

2023-06-28T15:43

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалисты проводят благоустройство прудов-регуляторов в московском районе Марьино, после окончания работ они станут местом притяжения для всех жителей района, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин в среду. "На юго-востоке Москвы идет реализация одного из крупнейших проектов создания качественной городской среды 2023 года - благоустройства 16 прудов-регуляторов в Марьино... Мы долго откладывали, потому что они не были в безобразном состоянии. В 1970-х годах они строились, более или менее нормально содержались, но это было не такого уровня, как сейчас делается благоустройство в городе... Мы хотим, чтобы это место было не просто так, чтобы было, а было центром притяжения для жителей всего района, и гордились им", - сказал Собянин. Как добавил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, работы по благоустройству планируют завершить до 1 сентября этого года. Кроме того, также прорабатывается проект о создании на прудах катков в зимний период. В Марьино есть три катка с искусственным льдом. "Главное, чтобы все было сделано качественно и служило долгое время", - подчеркнул Собянин. О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, Марьинские пруды являются частью централизованной системы водоотведения, регулирующей поверхностный сток и уровень грунтовых вод. Аккумулируя избыточные воды, пруды защищают район от подтоплений в ходе сильных ливней и паводков. С их помощью регулируется уровень Москвы-реки, протекающей по южной границе района. В ходе благоустройства вместо узких дорожек вдоль берегов оборудуют широкие тротуары, удобные для мам с колясками и больших компаний. Чтобы сделать отдых доступным для маломобильных горожан, на спусках к воде установят удобные пандусы. На прилегающей к прудам территории обустроят многочисленные детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха. На спортивных площадках установят специальные тренажеры, столы для пинг-понга и шахмат, оборудуют зоны для подвижных игр. Всего на территориях, прилегающих к Марьинским прудам, разместят более 1 тыс малых архитектурных форм. Освещать территорию около прудов будут более 900 современных уличных торшеров высотой 5 м.

https://radiosputnik.ria.ru/20230322/marino-1859831745.html

https://realty.ria.ru/20230628/poliklinika-1880913782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, сергей собянин, петр бирюков, городское хозяйство москвы