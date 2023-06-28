https://ria.ru/20230628/prigozhin-1880950286.html

Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина

Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 28.06.2023

Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о намерении США добиться экстрадиции Евгения Пригожина, заявила, что любой гражданин РФ... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:21

2023-06-28T17:21

2023-06-28T17:36

сша

россия

евгений пригожин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

попытка вооруженного мятежа

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о намерении США добиться экстрадиции Евгения Пригожина, заявила, что любой гражданин РФ не подлежит выдаче другому государству."Что касается в целом юридического аспекта относительно экстрадиции. Я могу сказать: любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и вправе рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом", - сказала Захарова в среду на брифинге.Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/sanktsii-1880799897.html

https://ria.ru/20230626/vagner-1880589434.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, евгений пригожин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), попытка вооруженного мятежа, в мире, белоруссия, александр лукашенко, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чвк "вагнер"