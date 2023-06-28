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Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 28.06.2023
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17:21 28.06.2023 (обновлено: 17:36 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/prigozhin-1880950286.html
Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина
Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина - РИА Новости, 28.06.2023
Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о намерении США добиться экстрадиции Евгения Пригожина, заявила, что любой гражданин РФ... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:21
2023-06-28T17:36
сша
россия
евгений пригожин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
попытка вооруженного мятежа
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о намерении США добиться экстрадиции Евгения Пригожина, заявила, что любой гражданин РФ не подлежит выдаче другому государству."Что касается в целом юридического аспекта относительно экстрадиции. Я могу сказать: любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и вправе рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом", - сказала Захарова в среду на брифинге.Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230627/sanktsii-1880799897.html
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сша, россия, евгений пригожин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), попытка вооруженного мятежа, в мире, белоруссия, александр лукашенко, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чвк "вагнер"
США, Россия, Евгений Пригожин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Попытка вооруженного мятежа, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧВК "Вагнер"
Захарова ответила на заявление США об экстрадиции Пригожина

Захарова о заявлении США о выдаче Пригожина: Россия не экстрадирует своих граждан

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о намерении США добиться экстрадиции Евгения Пригожина, заявила, что любой гражданин РФ не подлежит выдаче другому государству.
«
"Что касается в целом юридического аспекта относительно экстрадиции. Я могу сказать: любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и вправе рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
США ввели санкции против структур, связанных с Пригожиным
27 июня, 22:38
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США будут добиваться выдачи Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашение об экстрадиции, но Белоруссия к ним не относится.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В Госдепе США заявили, что хотели бы роспуска группы "Вагнер"
26 июня, 22:05
 
СШАРоссияЕвгений ПригожинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Попытка вооруженного мятежаВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧВК "Вагнер"
 
 
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