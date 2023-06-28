https://ria.ru/20230628/prigovor-1880976675.html

Суд огласит заочный приговор экс-главе "Яндекс.Лавки" 29 июня

Суд огласит заочный приговор экс-главе "Яндекс.Лавки" 29 июня - РИА Новости, 28.06.2023

Суд огласит заочный приговор экс-главе "Яндекс.Лавки" 29 июня

Басманный суд Москвы на 29 июня назначил заочное оглашение приговора экс-главе "Яндекс.Лавки", медиаменеджеру Илье Красильщику по делу о фейках о ВС РФ,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:14

2023-06-28T19:14

2023-06-28T19:14

происшествия

россия

москва

буча

елена ленская

яндекс

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы на 29 июня назначил заочное оглашение приговора экс-главе "Яндекс.Лавки", медиаменеджеру Илье Красильщику по делу о фейках о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оглашение назначено на завтра, на 16.00", - заявила судья Елена Ленская. В среду прокурор в ходе прений попросил назначить Красильщику девять лет колонии общего режима, запретив при этом администрировать сайты в интернете в течение четырех лет. Красильщик обвиняется в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик на своей странице в соцсети разместил публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, Красильщик дал интервью, где повторил ложные сведения. Видеозапись 14 апреля 2022 года была размещена на YouTube-канале "Шепелин". В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российскими военнослужащими не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Красильщик скрылся от следствия и суда за границей, в июле прошлого года был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы впоследствии заочно арестовал его, а следствие объявило в розыск. Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.

https://ria.ru/20230626/gosduma-1880435475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, буча, елена ленская, яндекс