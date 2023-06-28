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Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно - РИА Новости, 28.06.2023
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18:47 28.06.2023
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Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно
Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно - РИА Новости, 28.06.2023
Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно
Гособвинитель попросил суд заочно приговорить к девяти годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о ВС РФ,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:47
2023-06-28T18:47
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Гособвинитель попросил суд заочно приговорить к девяти годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявил прокурор, выступая в прениях сторон. Кроме того, обвинитель попросил запретить Красильщику четыре года после освобождения администрировать сайты в интернете. Красильщик обвиняется в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик на своей странице в соцсети разместил публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, Красильщик дал интервью, где повторил ложные сведения. Видеозапись 14 апреля 2022 года была размещена на YouTube-канале "Шепелин". В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российскими военнослужащими не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Красильщик скрылся от следствия и суда за границей, в июле прошлого года был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы впоследствии заочно арестовал его, а следствие объявило в розыск. Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.
https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html
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Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно

Прокурор запросил для экс-главы "Яндекс.Лавки" Красильщика девять лет колонии заочно

© РИА Новости / Виталий АньковИлья Красильщик
Илья Красильщик - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Илья Красильщик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Гособвинитель попросил суд заочно приговорить к девяти годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявил прокурор, выступая в прениях сторон.
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Кроме того, обвинитель попросил запретить Красильщику четыре года после освобождения администрировать сайты в интернете.
Красильщик обвиняется в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ.
По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик на своей странице в соцсети разместил публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, Красильщик дал интервью, где повторил ложные сведения. Видеозапись 14 апреля 2022 года была размещена на YouTube-канале "Шепелин".
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российскими военнослужащими не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось.
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Красильщик скрылся от следствия и суда за границей, в июле прошлого года был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы впоследствии заочно арестовал его, а следствие объявило в розыск.
Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.
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