https://ria.ru/20230628/prigovor-1880969032.html

Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно

Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно - РИА Новости, 28.06.2023

Обвинение запросило для экс-главы "Яндекс.Лавки" девять лет колонии заочно

Гособвинитель попросил суд заочно приговорить к девяти годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о ВС РФ,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:47

2023-06-28T18:47

2023-06-28T18:47

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Гособвинитель попросил суд заочно приговорить к девяти годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы. "Прошу... назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявил прокурор, выступая в прениях сторон. Кроме того, обвинитель попросил запретить Красильщику четыре года после освобождения администрировать сайты в интернете. Красильщик обвиняется в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик на своей странице в соцсети разместил публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, Красильщик дал интервью, где повторил ложные сведения. Видеозапись 14 апреля 2022 года была размещена на YouTube-канале "Шепелин". В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российскими военнослужащими не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Красильщик скрылся от следствия и суда за границей, в июле прошлого года был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы впоследствии заочно арестовал его, а следствие объявило в розыск. Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.

https://ria.ru/20230504/feyki-1869603567.html

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