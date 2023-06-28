https://ria.ru/20230628/predstavitelstva-1880918385.html

МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске

МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске - РИА Новости, 28.06.2023

МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске

МИД России планирует открыть свои представительства в двух новых российских регионах - ДНР и ЛНР, следует из проекта документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:20

2023-06-28T15:20

2023-06-28T15:20

в мире

россия

луганская народная республика

сергей лавров

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД России планирует открыть свои представительства в двух новых российских регионах - ДНР и ЛНР, следует из проекта документа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов. "Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: представительство МИД России в Донецке - Донецкая Народная Республика ... дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: представительство МИД России в Луганске - Луганская Народная Республика", - говорится в документе за подписью главы российского МИД Сергея Лаврова, предполагающем изменения в перечень представительств МИД на территории РФ.

https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880814934.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, сергей лавров, донецкая народная республика