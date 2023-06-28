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МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске - РИА Новости, 28.06.2023
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15:20 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/predstavitelstva-1880918385.html
МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске
МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске - РИА Новости, 28.06.2023
МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске
МИД России планирует открыть свои представительства в двух новых российских регионах - ДНР и ЛНР, следует из проекта документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:20
2023-06-28T15:20
в мире
россия
луганская народная республика
сергей лавров
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД России планирует открыть свои представительства в двух новых российских регионах - ДНР и ЛНР, следует из проекта документа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов. "Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: представительство МИД России в Донецке - Донецкая Народная Республика ... дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: представительство МИД России в Луганске - Луганская Народная Республика", - говорится в документе за подписью главы российского МИД Сергея Лаврова, предполагающем изменения в перечень представительств МИД на территории РФ.
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880814934.html
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луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, сергей лавров, донецкая народная республика
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Сергей Лавров, Донецкая Народная Республика
МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске

МИД России запланировал открыть представительства в Донецке и Луганске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МИД России планирует открыть свои представительства в двух новых российских регионах - ДНР и ЛНР, следует из проекта документа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.
"Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: представительство МИД России в Донецке - Донецкая Народная Республика ... дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: представительство МИД России в Луганске - Луганская Народная Республика", - говорится в документе за подписью главы российского МИД Сергея Лаврова, предполагающем изменения в перечень представительств МИД на территории РФ.
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