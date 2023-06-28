https://ria.ru/20230628/pozhary-1880822025.html

В Приамурье в полтора раза сократилось число природных пожаров

В Приамурье в полтора раза сократилось число природных пожаров - РИА Новости, 28.06.2023

В Приамурье в полтора раза сократилось число природных пожаров

Природных пожаров в Приамурье по сравнению с прошлым годом стало меньше в полтора раза, площадь возгораний тоже уменьшилась, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:27

2023-06-28T08:27

2023-06-28T08:27

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Природных пожаров в Приамурье по сравнению с прошлым годом стало меньше в полтора раза, площадь возгораний тоже уменьшилась, сообщает правительство Амурской области. По предварительным итогам весеннего пожароопасного периода, с начала сезона на территории региона зарегистрировано 271 возгорание на общей площади 195,6 тысячи гектаров. В аналогичный период прошлого года произошло 411 пожаров на территории в 214,2 тысячи гектаров. Как сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов, весенний пожароопасный период область прошла неплохо, несмотря на сложные погодные условия - сильные ветра и недостаточное количество осадков, большую часть возгораний потушили в первые сутки. "Что самое важное - в наши населенные пункты ни один лесной пожар не зашел. При этом необходимо усилить работу по выявлению "поджигателей", больше внимания уделять профилактике. Если посмотреть на данные статистики, основная часть пожаров происходит в районах с высокой плотностью населения. Чем ближе к крупному населенному пункту, тем больше выявляется палов сухой травы. В такой ситуации риск перехода огня на жилые постройки серьезно возрастает, и этот факт крайне важно донести до сознания людей. Тех, кто поджигает специально, выявлять и наказывать по максимуму", - сказал Орлов. Как рассказал зампред амурского правительства Алексей Севостьянов, наиболее сложная обстановка с природными пожарами в Приамурье наблюдалась в майские праздники. Больше всего возгораний в это время произошло на территориях Белогорского, Бурейского, Завитинского и Ромненского муниципальных округов. Основная причина возникновения пожаров – человеческий фактор. "Больше половины всех возгораний - 149 - вызвано неосторожным обращением с огнем местных жителей. Люди продолжают выжигать сухую растительность, жечь мусор на дачах, при этом зачастую не обращая внимания на сильные ветра. На долю природного фактора - сухих гроз - приходится не больше 5,5 процентов всех лесных пожаров", - рассказал зампредседателя. Сократить время обнаружения природных пожаров в текущем сезоне серьезно помогло использование 49 комплексов "Лесохранитель", установленных на вышках сотовой связи. С их помощью зафиксировано 823 возгорания, из них 125 лесных пожаров, 562 пала сухой растительности, 117 загораний мусора на свалках и сжиганий порубочных остатков, а также 19 раз фиксировалось горение на техногенных объектах. Как уточнили в амурском минлесе, с начала пожароопасного сезона составлено 1684 протокола на сумму 4,7 миллиона рублей. Выявлен 71 виновник возникновения палов, этим людям придется компенсировать затраты на тушение огня. Общая сумма, взысканная с них, составляет 615 тысяч рублей. Еще четыре человека, виновных в возникновении лесных пожаров, привлечены к административной ответственности. С них планируется взыскать затраты на тушение в размере более 1,6 миллиона рублей. По факту лесных пожаров на территории лесного фонда в Архаринском, Благовещенском, Завитинском, Ромненском муниципальных округах и Свободненском районе возбуждено 9 уголовных дел. В этом году пожароопасный сезон был открыт с 27 марта и поэтапно введен во всех районах области. Сейчас особый противопожарный режим в области снят за исключением 8 северных территорий, где его планируют отменить 10 июля.

https://ria.ru/20230627/zhile-1880653511.html

https://ria.ru/20230622/ferma-1879799645.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)