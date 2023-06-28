Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Президент Польши Дуда заявил о готовности укрепить границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер", заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Киеве.
Трансляцию его выступления ведет Польское телевидение.
"Польско-белорусская граница подвержена гибридной атаке уже на протяжении двух лет. Поэтому она укреплена мощно по сравнению с тем, что было раньше. Безопасность этой границы защищают значительные силы. На большей части границы действуют физическое и электронное заграждение по всей протяженности", - сказал Дуда, отвечая на вопрос, не опасается ли он группы "Вагнер" после ее передислоцирования.
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"Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться", - добавил он.
При этом президент отметил, что сильнее всего укреплена граница Польши в районе Сувалкского коридора. "Этот участок находится под особой охраной не только с польской и литовской сторон, но и со стороны НАТО. Там имеется совместная боевая группа НАТО. Территорию там патрулируют американские войска, которые расквартированы в Польше", - пояснил Дуда.
При этом он назвал присутствие вагнеровцев в Белоруссии "потенциальной опасностью", признавшись, что пока нет четкого понимания, чем они там будут заниматься. "Этот вопрос должен быть тщательно рассмотрен НАТО и проанализирован. Я буду выступать за то, чтобы в рамках НАТО были приняты конкретные решения", - добавил польский президент
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.