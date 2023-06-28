Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/polsha-1880958762.html
Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023
Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер", заявил президент Польши Анджей Дуда... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:03
2023-06-28T18:03
в мире
россия
белоруссия
польша
анджей дуда
евгений пригожин
александр лукашенко
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер", заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Киеве. Трансляцию его выступления ведет Польское телевидение. "Польско-белорусская граница подвержена гибридной атаке уже на протяжении двух лет. Поэтому она укреплена мощно по сравнению с тем, что было раньше. Безопасность этой границы защищают значительные силы. На большей части границы действуют физическое и электронное заграждение по всей протяженности", - сказал Дуда, отвечая на вопрос, не опасается ли он группы "Вагнер" после ее передислоцирования. "Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться", - добавил он. При этом президент отметил, что сильнее всего укреплена граница Польши в районе Сувалкского коридора. "Этот участок находится под особой охраной не только с польской и литовской сторон, но и со стороны НАТО. Там имеется совместная боевая группа НАТО. Территорию там патрулируют американские войска, которые расквартированы в Польше", - пояснил Дуда. При этом он назвал присутствие вагнеровцев в Белоруссии "потенциальной опасностью", признавшись, что пока нет четкого понимания, чем они там будут заниматься. "Этот вопрос должен быть тщательно рассмотрен НАТО и проанализирован. Я буду выступать за то, чтобы в рамках НАТО были приняты конкретные решения", - добавил польский президентВ ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/territorii-1879872629.html
https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html
россия
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, польша, анджей дуда, евгений пригожин, александр лукашенко, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз
В мире, Россия, Белоруссия, Польша, Анджей Дуда, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз
Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

Президент Польши Дуда заявил о готовности укрепить границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер", заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Киеве.
Трансляцию его выступления ведет Польское телевидение.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
СМИ: Дуда предложил РФ часть Средиземноморья в обмен на Крым и Донбасс
22 июня, 19:34
"Польско-белорусская граница подвержена гибридной атаке уже на протяжении двух лет. Поэтому она укреплена мощно по сравнению с тем, что было раньше. Безопасность этой границы защищают значительные силы. На большей части границы действуют физическое и электронное заграждение по всей протяженности", - сказал Дуда, отвечая на вопрос, не опасается ли он группы "Вагнер" после ее передислоцирования.
«
"Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться", - добавил он.
При этом президент отметил, что сильнее всего укреплена граница Польши в районе Сувалкского коридора. "Этот участок находится под особой охраной не только с польской и литовской сторон, но и со стороны НАТО. Там имеется совместная боевая группа НАТО. Территорию там патрулируют американские войска, которые расквартированы в Польше", - пояснил Дуда.
При этом он назвал присутствие вагнеровцев в Белоруссии "потенциальной опасностью", признавшись, что пока нет четкого понимания, чем они там будут заниматься. "Этот вопрос должен быть тщательно рассмотрен НАТО и проанализирован. Я буду выступать за то, чтобы в рамках НАТО были приняты конкретные решения", - добавил польский президент
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"
23 июня, 16:14
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
 
В миреРоссияБелоруссияПольшаАнджей ДудаЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала