https://ria.ru/20230628/polsha-1880958762.html

Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера" - РИА Новости, 28.06.2023

Президент Польши заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"

Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер", заявил президент Польши Анджей Дуда... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:03

2023-06-28T18:03

2023-06-28T18:03

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ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша готова укрепить и так мощную границу с Белоруссией в связи с прибытием в эту страну бойцов группы "Вагнер", заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в Киеве. Трансляцию его выступления ведет Польское телевидение. "Польско-белорусская граница подвержена гибридной атаке уже на протяжении двух лет. Поэтому она укреплена мощно по сравнению с тем, что было раньше. Безопасность этой границы защищают значительные силы. На большей части границы действуют физическое и электронное заграждение по всей протяженности", - сказал Дуда, отвечая на вопрос, не опасается ли он группы "Вагнер" после ее передислоцирования. "Это внешняя граница ЕС, и она нами защищается хорошо. Конечно, если будет необходимость, она будет укрепляться", - добавил он. При этом президент отметил, что сильнее всего укреплена граница Польши в районе Сувалкского коридора. "Этот участок находится под особой охраной не только с польской и литовской сторон, но и со стороны НАТО. Там имеется совместная боевая группа НАТО. Территорию там патрулируют американские войска, которые расквартированы в Польше", - пояснил Дуда. При этом он назвал присутствие вагнеровцев в Белоруссии "потенциальной опасностью", признавшись, что пока нет четкого понимания, чем они там будут заниматься. "Этот вопрос должен быть тщательно рассмотрен НАТО и проанализирован. Я буду выступать за то, чтобы в рамках НАТО были приняты конкретные решения", - добавил польский президентВ ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://radiosputnik.ria.ru/20230622/territorii-1879872629.html

https://ria.ru/20230623/duda-1880040040.html

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в мире, россия, белоруссия, польша, анджей дуда, евгений пригожин, александр лукашенко, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз