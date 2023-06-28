https://ria.ru/20230628/poiski-1880832601.html

На поиски пропавшего в Екатеринбурге ребенка приехала группа из Москвы

На поиски пропавшего в Екатеринбурге ребенка приехала группа из Москвы - РИА Новости, 28.06.2023

На поиски пропавшего в Екатеринбурге ребенка приехала группа из Москвы

На поиски пропавшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге приехала группа из Москвы, ребенок до сих пор не найден, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:01

2023-06-28T10:01

2023-06-28T13:15

происшествия

екатеринбург

москва

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. На поиски пропавшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге приехала группа из Москвы, ребенок до сих пор не найден, сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области. По данным регионального управления СК, утром в понедельник шестилетний мальчик ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С этого момента информации о его местонахождении не было. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "На утро 28 июня пропавший ребенок еще не найден. Активные поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются поступающие свидетельства. Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда "ЛизаАлерт" из Москвы и Московского региона. Они не раз выезжали на самые сложные региональные детские поиски и должны усилить поисковую группу отряда Свердловской области. Приезжают группы из других регионов", – сказала собеседница агентства. В пресс-службе уточнили, что на поиски нужны добровольцы, место расположения штаба изменилось – он переехал в школу №87 на улице Ферганской, 22. В СУСК РФ по региону в свою очередь сообщили, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, признана потерпевшей и допрошена. Продолжается отработка версии о возможной причастности к исчезновению ребенка лиц из числа ранее судимых. По последним данным, в поиске задействовано свыше 1500 специалистов и волонтеров, опрошено более 1800 человек.Все звонки горожан, информирующих о похожих детях, проверяются, однако на данный момент ни одно сообщение от очевидцев не подтвердилось, добавили в городском управлении МВД.По ориентировкам правоохранителей, мальчику на вид пять-шесть лет, рост 97 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие. Был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве есть эмблема белого цвета, на левой штанине и спине – надпись белого цвета. При ходьбе немного подволакивает правую ногу. Ранее ребенка искали в районе Вторчермета уральской столицы, сейчас поиск расширился по всему городу. По информации свердловского добровольческого поисково-спасательного отряда "Прорыв", это не первый уход ребенка из дома, мальчик нуждается в медицинской помощи. Как уточнили в городском управлении МВД, в поисковых мероприятиях задействовано свыше 300 представителей полиции Екатеринбурга, а также служебные собаки, обученные работе по следу. В "ЛизаАлерт" добавили, что в поисках принимают участие порядка 200 человек. С помощью беспилотников специалисты МЧС России обследовали городской лесопарк, на его территории мальчик не был обнаружен.

https://ria.ru/20230628/rebenok-1880823253.html

https://ria.ru/20230626/proisshestvie-1880381819.html

екатеринбург

москва

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, москва, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)