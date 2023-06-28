https://ria.ru/20230628/poiski-1880817734.html

Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета

Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета - РИА Новости, 28.06.2023

Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета

Поиски пропавшего в тайге Приамурья 10-летнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт, сообщает амурское управление МЧС. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:56

2023-06-28T06:56

2023-06-28T06:57

происшествия

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

архаринский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Поиски пропавшего в тайге Приамурья 10-летнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт, сообщает амурское управление МЧС. Ребёнок пропал во вторник днём. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лесной массив в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца в лес и потерялся. Пропавшего ребёнка ищут на земле, с воздуха и на воде. В поисковых работах задействованы 68 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства. Поиски осложняются труднодоступностью местности и отсутствием дорог. До места поиска - порядка 300 км по тайге. В поисковой группе также два кинолога с собаками. "Для проведения поисково-спасательных работ привлечен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, поисково-спасательные группы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и волонтеры Национального центра помощи детям, поисково-спасательных отрядов "Амур" и "Гром". В поисках задействован вездеход и параплан", - говорится в сообщении МЧС. В планах – использовать также воздушный борт от Амурской авиабазы и вездеход Хинганского заповедника. Как сообщается в телеграм-канале ПСО "Амур", к поискам также подключён частный самолёт. "В район поиска направляется частный самолет. Самолёт готов к вылету, ожидает наблюдателя полетов и вылетают, координаты поиска переданы пилоту", - говорится в сообщении. Между тем, по факту исчезновения мальчика следственное управление СК по Амурской области проводит проверку. На месте работают следователи-криминалисты. "27 июня в лесном массиве Архаринского муниципального округа потерялся 10-летний Анатолий Путилин. Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html

амурская область

россия

архаринский район

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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, архаринский район