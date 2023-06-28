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Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета - РИА Новости, 28.06.2023
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06:56 28.06.2023 (обновлено: 06:57 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/poiski-1880817734.html
Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета
Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета - РИА Новости, 28.06.2023
Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета
Поиски пропавшего в тайге Приамурья 10-летнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт, сообщает амурское управление МЧС. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:56
2023-06-28T06:57
происшествия
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
архаринский район
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Поиски пропавшего в тайге Приамурья 10-летнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт, сообщает амурское управление МЧС. Ребёнок пропал во вторник днём. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лесной массив в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца в лес и потерялся. Пропавшего ребёнка ищут на земле, с воздуха и на воде. В поисковых работах задействованы 68 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства. Поиски осложняются труднодоступностью местности и отсутствием дорог. До места поиска - порядка 300 км по тайге. В поисковой группе также два кинолога с собаками. "Для проведения поисково-спасательных работ привлечен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, поисково-спасательные группы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и волонтеры Национального центра помощи детям, поисково-спасательных отрядов "Амур" и "Гром". В поисках задействован вездеход и параплан", - говорится в сообщении МЧС. В планах – использовать также воздушный борт от Амурской авиабазы и вездеход Хинганского заповедника. Как сообщается в телеграм-канале ПСО "Амур", к поискам также подключён частный самолёт. "В район поиска направляется частный самолет. Самолёт готов к вылету, ожидает наблюдателя полетов и вылетают, координаты поиска переданы пилоту", - говорится в сообщении. Между тем, по факту исчезновения мальчика следственное управление СК по Амурской области проводит проверку. На месте работают следователи-криминалисты. "27 июня в лесном массиве Архаринского муниципального округа потерялся 10-летний Анатолий Путилин. Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html
амурская область
россия
архаринский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, архаринский район
Происшествия, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Архаринский район
Пропавшего в приамурской тайге ребенка будут искать с вертолета и самолета

Пропавшего в тайге Приамурья ребенка будут искать с вертолета МЧС и частного самолета

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкВертолет МЧС РФ
Вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Вертолет МЧС РФ. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Поиски пропавшего в тайге Приамурья 10-летнего мальчика будут вести вертолёт МЧС и частный самолёт, сообщает амурское управление МЧС.
Ребёнок пропал во вторник днём. Отец рассказал, что с сыном отправился на охоту в лесной массив в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца в лес и потерялся. Пропавшего ребёнка ищут на земле, с воздуха и на воде. В поисковых работах задействованы 68 человек и 18 единиц техники, в том числе беспилотники, квадроциклы и плавсредства. Поиски осложняются труднодоступностью местности и отсутствием дорог. До места поиска - порядка 300 км по тайге. В поисковой группе также два кинолога с собаками.
"Для проведения поисково-спасательных работ привлечен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, поисково-спасательные группы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и волонтеры Национального центра помощи детям, поисково-спасательных отрядов "Амур" и "Гром". В поисках задействован вездеход и параплан", - говорится в сообщении МЧС.
В планах – использовать также воздушный борт от Амурской авиабазы и вездеход Хинганского заповедника. Как сообщается в телеграм-канале ПСО "Амур", к поискам также подключён частный самолёт.
"В район поиска направляется частный самолет. Самолёт готов к вылету, ожидает наблюдателя полетов и вылетают, координаты поиска переданы пилоту", - говорится в сообщении.
Между тем, по факту исчезновения мальчика следственное управление СК по Амурской области проводит проверку. На месте работают следователи-криминалисты.
"27 июня в лесном массиве Архаринского муниципального округа потерялся 10-летний Анатолий Путилин. Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Амурской области зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШАрхаринский район
 
 
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