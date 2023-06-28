https://ria.ru/20230628/plevki-1880982596.html

В Ярославской области ввели штрафы за плевки

В Ярославской области ввели штрафы за плевки - РИА Новости, 28.06.2023

В Ярославской области ввели штрафы за плевки

В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:50

2023-06-28T19:50

2023-06-28T23:28

ярославская область

михаил евраев

никита михалков

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн — РИА Новости. В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев."Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация", — заявил губернатор.Сегодня Евраев встретился в Ярославле с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, который привез свой спектакль "12", и обсудил с ним культурную жизнь региона. На встрече с журналистами губернатор рассказал режиссеру, что правительство региона поддерживает культуру "различными способами". "Ну это правильно же?" — обратился Евраев к Михалкову. "Абсолютно", — ответил тот. "Вот мы так и делаем. Формируем культуру", — добавил губернатор.В правительстве Ярославской области уточнили РИА Новости, что за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе "Об административных правонарушениях". В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.

https://ria.ru/20230628/shtraf-1880817046.html

https://ria.ru/20220108/rumyniya-1766960483.html

ярославская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, михаил евраев, никита михалков, общество