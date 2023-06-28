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В Ярославской области ввели штрафы за плевки - РИА Новости, 28.06.2023
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19:50 28.06.2023 (обновлено: 23:28 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/plevki-1880982596.html
В Ярославской области ввели штрафы за плевки
В Ярославской области ввели штрафы за плевки - РИА Новости, 28.06.2023
В Ярославской области ввели штрафы за плевки
В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:50
2023-06-28T23:28
ярославская область
михаил евраев
никита михалков
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн — РИА Новости. В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.&quot;Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация&quot;, — заявил губернатор.Сегодня Евраев встретился в Ярославле с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, который привез свой спектакль "12", и обсудил с ним культурную жизнь региона. На встрече с журналистами губернатор рассказал режиссеру, что правительство региона поддерживает культуру "различными способами". "Ну это правильно же?" — обратился Евраев к Михалкову. "Абсолютно", — ответил тот. "Вот мы так и делаем. Формируем культуру", — добавил губернатор.В правительстве Ярославской области уточнили РИА Новости, что за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе "Об административных правонарушениях". В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.
https://ria.ru/20230628/shtraf-1880817046.html
https://ria.ru/20220108/rumyniya-1766960483.html
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ярославская область, михаил евраев, никита михалков, общество
Ярославская область, Михаил Евраев, Никита Михалков, Общество
В Ярославской области ввели штрафы за плевки

Ярославская область первой в России ввела штраф за плевки в общественных местах

© iStock.com / Andrey NikitinКлумба на набережной в Рыбинске Ярославской области
Клумба на набережной в Рыбинске Ярославской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / Andrey Nikitin
Клумба на набережной в Рыбинске Ярославской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн — РИА Новости. В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«

"Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — это Российская Федерация", — заявил губернатор.

Сегодня Евраев встретился в Ярославле с российским кинорежиссером Никитой Михалковым, который привез свой спектакль "12", и обсудил с ним культурную жизнь региона. На встрече с журналистами губернатор рассказал режиссеру, что правительство региона поддерживает культуру "различными способами".
"Ну это правильно же?" — обратился Евраев к Михалкову. "Абсолютно", — ответил тот. "Вот мы так и делаем. Формируем культуру", — добавил губернатор.
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В правительстве Ярославской области уточнили РИА Новости, что за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи рублей. По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе "Об административных правонарушениях".
В своем телеграм-канале губернатор отметил, что региональный закон "Об административных правонарушениях" не обновлялся уже 16 лет и морально устарел, поэтому в него внесен пакет изменений.
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