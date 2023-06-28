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Альфа-банк запустил сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay - РИА Новости, 28.06.2023
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15:41 28.06.2023 (обновлено: 16:01 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/platezhi-1880928330.html
Альфа-банк запустил сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay
Альфа-банк запустил сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay - РИА Новости, 28.06.2023
Альфа-банк запустил сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay
Альфа-банк запустил собственный сервис для бесконтактных платежей с помощью смартфона наподобие Google Pay, он называется Alfa Pay и пока тестируется на... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:41
2023-06-28T16:01
экономика
технологии
google
альфа-банк
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Альфа-банк запустил собственный сервис для бесконтактных платежей с помощью смартфона наподобие Google Pay, он называется Alfa Pay и пока тестируется на телефонах с операционной системой Android, говорится в сообщении банка, опубликованном в его официальном Telegram-канале. "Запускаем Alfa Pay - теперь можно платить смартфоном без карты. Как с Google Pay", - сказано в сообщении банка.Сервис позволит расплатиться в магазине, приложив смартфон к платежному терминалу. Карта при этом не понадобится. "Прямо сейчас с командой тестируем Alfa Pay в смартфонах на андроиде. А скоро это будете делать вы", - сообщает банк. В начале этого года Альфа-банк начал доставлять своим клиентам платежные стикеры на смартфон, с помощью которых можно бесконтактно расплачиваться на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах просто прикладывая телефон к терминалу.
https://ria.ru/20230617/tsentrobank-1878814999.html
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экономика, технологии, google, альфа-банк
Экономика, Технологии, Google, Альфа-банк
Альфа-банк запустил сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay

Альфа-банк запустил собственный сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay

© Фото : Альфа-БанкЛоготип компании "Альфа-Банк"
Логотип компании Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Альфа-Банк
Логотип компании "Альфа-Банк". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Альфа-банк запустил собственный сервис для бесконтактных платежей с помощью смартфона наподобие Google Pay, он называется Alfa Pay и пока тестируется на телефонах с операционной системой Android, говорится в сообщении банка, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
«
"Запускаем Alfa Pay - теперь можно платить смартфоном без карты. Как с Google Pay", - сказано в сообщении банка.
Сервис позволит расплатиться в магазине, приложив смартфон к платежному терминалу. Карта при этом не понадобится.
«
"Прямо сейчас с командой тестируем Alfa Pay в смартфонах на андроиде. А скоро это будете делать вы", - сообщает банк.
В начале этого года Альфа-банк начал доставлять своим клиентам платежные стикеры на смартфон, с помощью которых можно бесконтактно расплачиваться на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах просто прикладывая телефон к терминалу.
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