https://ria.ru/20230628/peskov-1880896719.html

Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам

Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам - РИА Новости, 28.06.2023

Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам

Президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:07

2023-06-28T14:07

2023-06-28T14:07

россия

белоруссия

ростов-на-дону

дмитрий песков

владимир путин

евгений пригожин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в подавлении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, министерства внутренних дел и Росгвардии - это другое мероприятие. Соборная площадь - это известное, одно из самых исторических мест в нашей стране, и оно находится в Кремле, поэтому они собрались там. Разумеется, для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно красное крыльцо", - сказал Песков журналистам. Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230627/putin-1880681790.html

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россия

белоруссия

ростов-на-дону

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, дмитрий песков, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество