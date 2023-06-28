Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам
Песков: Красное крыльцо в Кремле выбрали для обращения к силовикам из-за важности события
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в подавлении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, министерства внутренних дел и Росгвардии - это другое мероприятие. Соборная площадь - это известное, одно из самых исторических мест в нашей стране, и оно находится в Кремле, поэтому они собрались там. Разумеется, для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно красное крыльцо", - сказал Песков журналистам.
Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.