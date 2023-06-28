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Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам - РИА Новости, 28.06.2023
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14:07 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/peskov-1880896719.html
Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам
Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам - РИА Новости, 28.06.2023
Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам
Президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:07
2023-06-28T14:07
россия
белоруссия
ростов-на-дону
дмитрий песков
владимир путин
евгений пригожин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в подавлении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, министерства внутренних дел и Росгвардии - это другое мероприятие. Соборная площадь - это известное, одно из самых исторических мест в нашей стране, и оно находится в Кремле, поэтому они собрались там. Разумеется, для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно красное крыльцо", - сказал Песков журналистам. Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230627/putin-1880681790.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, дмитрий песков, владимир путин, евгений пригожин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Общество
Песков рассказал о важности обращения Путина к силовикам

Песков: Красное крыльцо в Кремле выбрали для обращения к силовикам из-за важности события

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время обращения к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСБ и ФСО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выбрал Красное крыльцо в Московском Кремле для обращения к сотрудникам силовых ведомств, которые 24 июня принимали участие в подавлении попытки мятежа, из-за важности мероприятия, ведь Соборная площадь Кремля - "одно из самых исторических" мест России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Инаугурация - это отдельное мероприятие, а обращение к личному составу подразделений министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, министерства внутренних дел и Росгвардии - это другое мероприятие. Соборная площадь - это известное, одно из самых исторических мест в нашей стране, и оно находится в Кремле, поэтому они собрались там. Разумеется, для таких важных мероприятий глава государства принял решение использовать именно красное крыльцо", - сказал Песков журналистам.
Обращение Владимира Путина к военнослужащим в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Обращение Путина к подразделениям, обеспечивавшим порядок во время мятежа
27 июня, 13:14
Во вторник Путин выступил на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа 24 июня.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Госдуме указали на "четкий сигнал" Западу в обращении Путина
27 июня, 02:44
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвгений ПригожинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
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