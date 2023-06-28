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Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России - РИА Новости, 28.06.2023
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13:28 28.06.2023 (обновлено: 13:47 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/peskov-1880886768.html
Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России
Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России - РИА Новости, 28.06.2023
Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России
Четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:28
2023-06-28T13:47
россия
дмитрий песков
безопасность
евгений пригожин
белоруссия
ростов-на-дону
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли менять закон, чтобы признавать ЧВК, и планируется ли разрешать в России в дальнейшем создавать ЧВК после мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html
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белоруссия
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россия, дмитрий песков, безопасность, евгений пригожин, белоруссия, ростов-на-дону, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Евгений Пригожин, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России

Песков заявил, что четкой позиции о будущем ЧВК в России пока нет, обсуждение продолжается

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли менять закон, чтобы признавать ЧВК, и планируется ли разрешать в России в дальнейшем создавать ЧВК после мятежа.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Советник президента ЦАР прокомментировал ситуацию с "Вагнером"
Вчера, 12:15
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Генсек НАТО заявил, что за ЧВК "Вагнер" в Белоруссии будут следить
27 июня, 23:20
 
РоссияДмитрий ПесковБезопасностьЕвгений ПригожинБелоруссияРостов-на-ДонуАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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