https://ria.ru/20230628/peskov-1880886768.html

Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России

Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России - РИА Новости, 28.06.2023

Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК в России

Четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:28

2023-06-28T13:28

2023-06-28T13:47

россия

дмитрий песков

безопасность

евгений пригожин

белоруссия

ростов-на-дону

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Четкой позиции по вопросу разрешения частных военных компаний в России пока нет, идет обсуждение, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли менять закон, чтобы признавать ЧВК, и планируется ли разрешать в России в дальнейшем создавать ЧВК после мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230628/afrika-1880867230.html

https://ria.ru/20230627/vagner-1880802278.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, безопасность, евгений пригожин, белоруссия, ростов-на-дону, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)