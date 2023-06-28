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"С нами или против нас": экс-агент MI6 ужаснулся тактике США на Украине
"С нами или против нас": экс-агент MI6 ужаснулся тактике США на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
"С нами или против нас": экс-агент MI6 ужаснулся тактике США на Украине
США резкими заявлениями блокируют возможность переговоров для Киева, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:36
2023-06-28T10:36
2023-06-28T13:46
в мире
сша
киев
украина
британская разведывательная служба mi6
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. США резкими заявлениями блокируют возможность переговоров для Киева, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, одним из подобных проблемных высказываний стали слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинский кризис сближает Киев и страны НАТО."Я не думаю, что он вообще заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров. Позиция "вы с нами или против нас", этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения. Он твердит, что "Россия должна быть наказана", а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры", — посетовал Крук.Днем ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом до сих пор отказывается признать, что США создали из Украины "монстра", с которым не могут справиться.
https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, британская разведывательная служба mi6, энтони блинкен, нато, министерство обороны сша
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"С нами или против нас": экс-агент MI6 ужаснулся тактике США на Украине
Экс-агент MI6 Крук: США лишают Украину шансов на переговоры с Россией ради своих интересов