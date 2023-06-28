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Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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23:25 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/pentagon-1881005351.html
Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили конфликт на Украине
Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили конфликт на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили конфликт на Украине
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом обсудил конфликт на Украине, военную помощь Киеву и усиление... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:25
2023-06-28T23:25
россия
ллойд остин
нато
министерство обороны сша
борис писториус
сергей лавров
германия
украина
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом обсудил конфликт на Украине, военную помощь Киеву и усиление восточного блока НАТО, сообщили в Пентагоне. "Два лидера обсудили… вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, министры обороны США и ФРГ затронули поддержку Германией укрепления восточного блока НАТО, включая помощь Соединенным Штатам и самому альянсу в размещении военных на немецкой территории. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230627/vagner-1880799222.html
https://ria.ru/20230627/f-16-1880801284.html
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россия, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, борис писториус, сергей лавров, германия, украина
Россия, Ллойд Остин, НАТО, Министерство обороны США, Борис Писториус, Сергей Лавров, Германия, Украина
Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили конфликт на Украине

Пентагон: министры обороны США и Германии обсудили конфликт на Украине и усиление НАТО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом обсудил конфликт на Украине, военную помощь Киеву и усиление восточного блока НАТО, сообщили в Пентагоне.
«
"Два лидера обсудили… вторжение на Украину. Министр Остин поблагодарил министра Писториуса за значительную поддержку Германией Украины", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, министры обороны США и ФРГ затронули поддержку Германией укрепления восточного блока НАТО, включая помощь Соединенным Штатам и самому альянсу в размещении военных на немецкой территории.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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РоссияЛлойд ОстинНАТОМинистерство обороны СШАБорис ПисториусСергей ЛавровГерманияУкраина
 
 
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