https://ria.ru/20230628/pasport-1880901211.html
Более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта
Более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта - РИА Новости, 28.06.2023
Более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта
Более 50% жителей Запорожской области РФ на сегодняшний день уже смогли получить паспорта РФ, возникают сложности с паспортизацией в прифронтовых районах,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:17
2023-06-28T14:17
2023-06-28T14:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 50% жителей Запорожской области РФ на сегодняшний день уже смогли получить паспорта РФ, возникают сложности с паспортизацией в прифронтовых районах, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Мы имеем сегодня более 50% паспортов, которые выданы на территории. Мы стремимся, конечно, к цифре 80 (%). Но в прифронтовых районах люди медленно очень получают (паспорта - ред.), там и с полицейскими участками есть сегодня сложности. Мы сегодня решаем эти вопросы. Идет спокойно, планомерно работа", - сказал Балицкий. Он добавил, что остальные жители пока не получили паспорта в основном в связи с трудностями с паспортизацией в селе, с этим помогают выездные бригады. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230412/pasport-1864899612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, россия, евгений балицкий, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Более половины жителей Запорожской области получили российские паспорта
Балицкий: более 50 процентов жителей Запорожской области получили российские паспорта