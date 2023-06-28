https://ria.ru/20230628/parnikovyegazy-1880966339.html

"Роснефть" сократила в 2022 году объем выбросов парниковых газов

"Роснефть" сократила в 2022 году объем выбросов парниковых газов - РИА Новости, 28.06.2023

"Роснефть" сократила в 2022 году объем выбросов парниковых газов

"Роснефть" в 2022 году сократила абсолютный объем выбросов парниковых газов на 11% относительно базового 2020 года, сообщила компания. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:37

2023-06-28T18:37

2023-06-28T18:37

экономика

роснефть

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Роснефть" в 2022 году сократила абсолютный объем выбросов парниковых газов на 11% относительно базового 2020 года, сообщила компания. "Последовательная и планомерная работа по реализации стратегии "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" также привела к закономерному улучшению ключевых экологических показателей в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году компания сократила на 11% абсолютный объем выбросов парниковых газов относительно базового 2020 года", - говорится в сообщении."Роснефть" отметила, что в прошлом году продолжила применение технологии выявления эмиссии метана с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств наземного мониторинга. В рамках программы в 24 добывающих обществах "Роснефти" был обследован 341 объект с применением БПЛА и 525 объектов с применением средств наземного мониторинга. В результате был разработан комплекс мер по эффективному устранению обнаруженных источников выброса метана, добавила компания. Также в 2022 году "Роснефть" в рамках инвестиционной газовой программы по повышению рационального использования попутного нефтяного газа запустила 17 новых объектов, включая объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Компания подчеркнула, что за десять лет, с 2013 по 2022 годы, инвестировала в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа около 204 миллиардов рублей. В декабре 2021 года "Роснефть" представила новую стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" и стала первой компанией российской нефтегазовой отрасли, поставившей перед собой стратегическую цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html

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экономика, роснефть, космос - риа наука