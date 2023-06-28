https://ria.ru/20230628/paneli-1880977670.html

Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов

Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов - РИА Новости, 28.06.2023

Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов

Тверское предприятие, сотрудничающее с региональным Центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", внедряет новые разработки –... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:19

2023-06-28T19:19

2023-06-28T19:19

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 28 июн — РИА Новости. Тверское предприятие, сотрудничающее с региональным Центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", внедряет новые разработки – солнечные панели, которые могут использоваться на территориях, где нет возможности получить сетевую электроэнергию, сообщает пресс-служба облправительства.Первые такие устройства производства АО "Исток" и соответствующая инфраструктура к ним установлены на территории глэмпинга "Каменецкие купели" в Ржевском округе Тверской области в рамках совместного проекта "Альтисточник".Благодаря панелям, а также аккумуляторам, инвертору и генератору, удалось создать замкнутую энергосистему, способную работать круглый год. В настоящий момент на территории "Каменецких купелей" обустроен один хаб по проекту "Альтисточник". В планах – создание еще двух, пояснили в пресс-службе.Предприятие также начало производить мобильные солнечные батареи мощностью 7, 12, 30, 50 и 100 Ватт, позволяющие в полевых условиях заряжать смартфоны, планшеты, рации, лодочные АКБ и другие приборы."Реализация таких проектов позволяет внедрять инновации, создавать в Верхневолжье новые рабочие места. Благодаря таким инициативам мы наращиваем экономический, промышленный и импортозамещающий потенциал Тверской области", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.Как отметили в пресс-службе, "Исток" – активный получатель мер государственной поддержки для субъектов МСП, сотрудничающий с Центром "Мой бизнес" Тверской области. Компания не только регулярно принимает участие в международных выставках при поддержке Центра "Мой бизнес", но и получило льготный заём по программе "Оборотный капитал" от Фонда развития промышленности Тверской области.В свою очередь, глэмпинг "Каменецкие купели" получил заем по программе "Проекты туризма" регионального Фонда содействия предпринимательству, одной из структур Центра. На эти средства на территории курорта был построен первый всесезонный модульный дом.

https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область