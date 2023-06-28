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Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов - РИА Новости, 28.06.2023
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Тверская область
 
19:19 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/paneli-1880977670.html
Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов
Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов - РИА Новости, 28.06.2023
Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов
Тверское предприятие, сотрудничающее с региональным Центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", внедряет новые разработки –... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:19
2023-06-28T19:19
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 28 июн — РИА Новости. Тверское предприятие, сотрудничающее с региональным Центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", внедряет новые разработки – солнечные панели, которые могут использоваться на территориях, где нет возможности получить сетевую электроэнергию, сообщает пресс-служба облправительства.Первые такие устройства производства АО "Исток" и соответствующая инфраструктура к ним установлены на территории глэмпинга "Каменецкие купели" в Ржевском округе Тверской области в рамках совместного проекта "Альтисточник".Благодаря панелям, а также аккумуляторам, инвертору и генератору, удалось создать замкнутую энергосистему, способную работать круглый год. В настоящий момент на территории "Каменецких купелей" обустроен один хаб по проекту "Альтисточник". В планах – создание еще двух, пояснили в пресс-службе.Предприятие также начало производить мобильные солнечные батареи мощностью 7, 12, 30, 50 и 100 Ватт, позволяющие в полевых условиях заряжать смартфоны, планшеты, рации, лодочные АКБ и другие приборы."Реализация таких проектов позволяет внедрять инновации, создавать в Верхневолжье новые рабочие места. Благодаря таким инициативам мы наращиваем экономический, промышленный и импортозамещающий потенциал Тверской области", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.Как отметили в пресс-службе, "Исток" – активный получатель мер государственной поддержки для субъектов МСП, сотрудничающий с Центром "Мой бизнес" Тверской области. Компания не только регулярно принимает участие в международных выставках при поддержке Центра "Мой бизнес", но и получило льготный заём по программе "Оборотный капитал" от Фонда развития промышленности Тверской области.В свою очередь, глэмпинг "Каменецкие купели" получил заем по программе "Проекты туризма" регионального Фонда содействия предпринимательству, одной из структур Центра. На эти средства на территории курорта был построен первый всесезонный модульный дом.
https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html
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353
60
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиТверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов
Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Тверское предприятие выпустило солнечные панели для глэмпингов
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 28 июн — РИА Новости. Тверское предприятие, сотрудничающее с региональным Центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", внедряет новые разработки – солнечные панели, которые могут использоваться на территориях, где нет возможности получить сетевую электроэнергию, сообщает пресс-служба облправительства.
Первые такие устройства производства АО "Исток" и соответствующая инфраструктура к ним установлены на территории глэмпинга "Каменецкие купели" в Ржевском округе Тверской области в рамках совместного проекта "Альтисточник".Благодаря панелям, а также аккумуляторам, инвертору и генератору, удалось создать замкнутую энергосистему, способную работать круглый год. В настоящий момент на территории "Каменецких купелей" обустроен один хаб по проекту "Альтисточник". В планах – создание еще двух, пояснили в пресс-службе.
Предприятие также начало производить мобильные солнечные батареи мощностью 7, 12, 30, 50 и 100 Ватт, позволяющие в полевых условиях заряжать смартфоны, планшеты, рации, лодочные АКБ и другие приборы.
"Реализация таких проектов позволяет внедрять инновации, создавать в Верхневолжье новые рабочие места. Благодаря таким инициативам мы наращиваем экономический, промышленный и импортозамещающий потенциал Тверской области", – приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.
Как отметили в пресс-службе, "Исток" – активный получатель мер государственной поддержки для субъектов МСП, сотрудничающий с Центром "Мой бизнес" Тверской области. Компания не только регулярно принимает участие в международных выставках при поддержке Центра "Мой бизнес", но и получило льготный заём по программе "Оборотный капитал" от Фонда развития промышленности Тверской области.
В свою очередь, глэмпинг "Каменецкие купели" получил заем по программе "Проекты туризма" регионального Фонда содействия предпринимательству, одной из структур Центра. На эти средства на территории курорта был построен первый всесезонный модульный дом.
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Руденя: в Тверской области увеличат выпуск нефтегазовового оборудования
16 июня, 14:36
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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