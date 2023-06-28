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"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах - РИА Новости, 28.06.2023
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15:46 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html
"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах
"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах - РИА Новости, 28.06.2023
"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах
"Тинькофф банк" запустил сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки с помощью смартфона на операционной системе Android,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:46
2023-06-28T15:46
экономика
технологии
тинькофф. кредитные системы
apple
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" запустил сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки с помощью смартфона на операционной системе Android, при этом банк работает над аналогичным решением для владельцев Apple, говорится в сообщении банка на его официальном сайте. "Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay стал доступен на смартфонах на базе Android. Пользователи могут оплачивать покупки в магазинах, просто приложив мобильный телефон к платежному терминалу", - сообщили в банке. Расплатиться телефоном с помощью сервиса можно везде, где принимают бесконтактную оплату. Для этого нужно будет через приложение привязать одну или несколько карт "Тинькофф" платежной системы "Мир", как дебетовых, так и кредитных. Чтобы подтвердить покупку на сумму свыше 1000 рублей, потребуется разблокировать телефон, а для покупок до 1000 рублей будет достаточно поднести телефон к терминалу с включенным экраном. В банке обещают, что оплата будет проходить "всего за несколько секунд". Однако функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей поэтапно, доступна всем она будет в течение двух недель, отметили в кредитной организации. "В будущем в сервис Tinkoff Pay можно будет добавлять карты любых российских банков. Также мы работаем над технологией оплаты смартфоном с помощью Tinkoff Pay для владельцев телефонов от Apple", - приводятся в релизе банка слова вице-президента "Тинькофф", руководителя управления платежей и переводов Сергея Хромова.
https://ria.ru/20230628/platezhi-1880928330.html
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экономика, технологии, тинькофф. кредитные системы, apple
Экономика, Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, Apple
"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах

"Тинькофф" запустил сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay на Android смартфонах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд банка Tinkoff
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд банка Tinkoff. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" запустил сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay, позволяющий бесконтактно оплачивать покупки с помощью смартфона на операционной системе Android, при этом банк работает над аналогичным решением для владельцев Apple, говорится в сообщении банка на его официальном сайте.
«
"Сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay стал доступен на смартфонах на базе Android. Пользователи могут оплачивать покупки в магазинах, просто приложив мобильный телефон к платежному терминалу", - сообщили в банке.
Логотип компании Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Альфа-банк запустил сервис для бесконтактных платежей Alfa Pay
Вчера, 15:41
Расплатиться телефоном с помощью сервиса можно везде, где принимают бесконтактную оплату. Для этого нужно будет через приложение привязать одну или несколько карт "Тинькофф" платежной системы "Мир", как дебетовых, так и кредитных. Чтобы подтвердить покупку на сумму свыше 1000 рублей, потребуется разблокировать телефон, а для покупок до 1000 рублей будет достаточно поднести телефон к терминалу с включенным экраном.
В банке обещают, что оплата будет проходить "всего за несколько секунд". Однако функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей поэтапно, доступна всем она будет в течение двух недель, отметили в кредитной организации.
"В будущем в сервис Tinkoff Pay можно будет добавлять карты любых российских банков. Также мы работаем над технологией оплаты смартфоном с помощью Tinkoff Pay для владельцев телефонов от Apple", - приводятся в релизе банка слова вице-президента "Тинькофф", руководителя управления платежей и переводов Сергея Хромова.
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