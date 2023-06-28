https://ria.ru/20230628/okhota-1880846878.html

"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ

"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ

Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:17

2023-06-28T11:17

2023-06-28T11:17

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Идет отлов, идет на охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил "сафари" на украинцев", — утверждает он.По словам политолога, из-за высоких потерь среди солдат ВСУ правительство Зеленского пошло на отчаянный шаг: мужчин на Украине буквально на улицах городов выжидают автобусы, а затем похищают и отправляют служить в украинскую армию."Пушечного мяса не хватает. Потери большие", — посетовал Соскин.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Киев не только не добился успеха во время контрнаступления, но и понес большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники, переданной ВСУ странами НАТО.

https://ria.ru/20230628/razval-1880829793.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube