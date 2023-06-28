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"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ
"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ
Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:17
2023-06-28T11:17
2023-06-28T11:17
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Идет отлов, идет на охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил "сафари" на украинцев", — утверждает он.По словам политолога, из-за высоких потерь среди солдат ВСУ правительство Зеленского пошло на отчаянный шаг: мужчин на Украине буквально на улицах городов выжидают автобусы, а затем похищают и отправляют служить в украинскую армию."Пушечного мяса не хватает. Потери большие", — посетовал Соскин.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Киев не только не добился успеха во время контрнаступления, но и понес большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники, переданной ВСУ странами НАТО.
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"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают на улицах и отправляют служить в рядах ВСУ