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"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
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11:17 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/okhota-1880846878.html
"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ
"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ
Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:17
2023-06-28T11:17
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владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Идет отлов, идет на охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил &quot;сафари&quot; на украинцев&quot;, — утверждает он.По словам политолога, из-за высоких потерь среди солдат ВСУ правительство Зеленского пошло на отчаянный шаг: мужчин на Украине буквально на улицах городов выжидают автобусы, а затем похищают и отправляют служить в украинскую армию.&quot;Пушечного мяса не хватает. Потери большие&quot;, — посетовал Соскин.Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Киев не только не добился успеха во время контрнаступления, но и понес большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники, переданной ВСУ странами НАТО.
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube
"Идет охота". В Киеве раскрыли, как Зеленский отчаянно пытается спасти ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцев похищают на улицах и отправляют служить в рядах ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Киевский режим президента Владимира Зеленского в отчаянной попытке спасти вооруженные силы Украины начал похищать мужчин с улиц и отправлять их служить в армию, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Идет отлов, идет на охота на мужчин на Украине. Режим Зеленского по сути устроил "сафари" на украинцев", — утверждает он.

По словам политолога, из-за высоких потерь среди солдат ВСУ правительство Зеленского пошло на отчаянный шаг: мужчин на Украине буквально на улицах городов выжидают автобусы, а затем похищают и отправляют служить в украинскую армию.
«

"Пушечного мяса не хватает. Потери большие", — посетовал Соскин.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Киев не только не добился успеха во время контрнаступления, но и понес большие потери: уже уничтожены сотни единиц западной бронетехники, переданной ВСУ странами НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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Вчера, 09:44
 
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