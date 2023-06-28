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Начальника одесского военкомата уволили за коррупцию - РИА Новости, 28.06.2023
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17:07 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/odessa-1880947681.html
Начальника одесского военкомата уволили за коррупцию
Начальника одесского военкомата уволили за коррупцию - РИА Новости, 28.06.2023
Начальника одесского военкомата уволили за коррупцию
Глава одесского военкомата Евгений Борисов уволен с должности за коррупцию, заявила в среду пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:07
2023-06-28T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Глава одесского военкомата Евгений Борисов уволен с должности за коррупцию, заявила в среду пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. В мае госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. "Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были нарушены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "24". По словам Гуменюк, одесский военкомат возглавил заместитель Борисова, далее решение по назначению будет принято командованием. Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
https://ria.ru/20230617/ukraina-1878824614.html
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Начальника одесского военкомата уволили за коррупцию

На Украине уволили главу одесского военкомата Борисова за злоупотребление полномочиями

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Глава одесского военкомата Евгений Борисов уволен с должности за коррупцию, заявила в среду пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
В мае госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
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"Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были нарушены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "24". По словам Гуменюк, одесский военкомат возглавил заместитель Борисова, далее решение по назначению будет принято командованием.
Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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