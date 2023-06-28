Начальника одесского военкомата уволили за коррупцию
На Украине уволили главу одесского военкомата Борисова за злоупотребление полномочиями
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Глава одесского военкомата Евгений Борисов уволен с должности за коррупцию, заявила в среду пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
В мае госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) Евгения Борисова. По данным издания "Украинская правда", Борисов за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. На прошлой неделе Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
"Полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были нарушены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "24". По словам Гуменюк, одесский военкомат возглавил заместитель Борисова, далее решение по назначению будет принято командованием.
Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия, возглавляющий президентскую фракцию "Слуга народа", заявил, что инициирует проверку всех военкоматов на территории Украины на предмет коррупции и злоупотребление служебным положением начальниками военкоматов.