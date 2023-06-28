https://ria.ru/20230628/obuchenie-1880980671.html
В Киеве заявили, что ЕС обучил 24 тысячи украинских военных
В Киеве заявили, что ЕС обучил 24 тысячи украинских военных - РИА Новости, 28.06.2023
В Киеве заявили, что ЕС обучил 24 тысячи украинских военных
Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что 24 тысячи украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:34
2023-06-28T19:34
2023-06-28T19:47
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что 24 тысячи украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза. Ранее минобороны Украины заявляло, что рассчитывает, что в этом году обучение в странах ЕС пройдут 30 тысяч украинских военных. "В настоящее время военнослужащие ВС Украины проходят обучение в ряде европейских стран, участвуют в военных маневрах в Великобритании. На днях стартовали учения серии "Си Бриз", к которым привлекаются личный и корабельный состав военно-морских сил ВС Украины. В целом в странах ЕС прошли подготовку уже 24 тысячи украинских военных", - приводит слова Наева командование объединенных сил ВСУ в телеграм-канале. Наев также назвал своевременным внесение Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине "Вооружение и военная техника, которую поставляют страны-партнеры, содержит почти всю техническую документацию на английском языке. Считаю, что если раньше вопрос изучения военнослужащими английского языка носил рекомендательный характер, то сейчас должен быть закреплен на законодательном уровне", - подчеркнул Наев. Ранее в среду Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине. Документом предлагается в том числе определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти. Отмечается, что принятие указанного закона будет способствовать "активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность и формированию субъектности Украины, а также повышению конкурентноспособности страны".
https://ria.ru/20230628/obstrel-1880956738.html
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В мире, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Сергей Наев, Евросоюз, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что ЕС обучил 24 тысячи украинских военных
В Киеве заявили, что в странах ЕС прошли обучение 24 тысячи украинских военных
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев заявил, что 24 тысячи украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза.
Ранее минобороны Украины заявляло, что рассчитывает, что в этом году обучение в странах ЕС пройдут 30 тысяч украинских военных.
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"В настоящее время военнослужащие ВС Украины проходят обучение в ряде европейских стран, участвуют в военных маневрах в Великобритании
. На днях стартовали учения серии "Си Бриз", к которым привлекаются личный и корабельный состав военно-морских сил ВС Украины. В целом в странах ЕС прошли подготовку уже 24 тысячи украинских военных", - приводит слова Наева командование объединенных сил ВСУ
в телеграм-канале.
Наев также назвал своевременным внесение Владимиром Зеленским
в Верховную раду законопроекта, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине
"Вооружение и военная техника, которую поставляют страны-партнеры, содержит почти всю техническую документацию на английском языке. Считаю, что если раньше вопрос изучения военнослужащими английского языка носил рекомендательный характер, то сейчас должен быть закреплен на законодательном уровне", - подчеркнул Наев.
Ранее в среду Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине. Документом предлагается в том числе определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти. Отмечается, что принятие указанного закона будет способствовать "активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность и формированию субъектности Украины, а также повышению конкурентноспособности страны".
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