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В Запорожской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 28.06.2023
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18:52 28.06.2023
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В Запорожской области загорелось локомотивное депо
В Запорожской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 28.06.2023
В Запорожской области загорелось локомотивное депо
Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:52
2023-06-28T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили оперативные службы региона. Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени. "По уточненным данным, в результате обстрела нацистами ВСУ города Пологи на территории локомотивного депо возник пожар. Возгорание устранено. Жертв нет", - указали службы. Около 12.30 было также обстреляно село Инженерное Пологовского района, в результате разрушен жилой дом, жертв нет.
https://ria.ru/20230628/obstrely-1880823860.html
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безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области загорелось локомотивное депо

В Запорожской области после обстрела ВСУ загорелось локомотивное депо Пологи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ в городе Пологи в Запорожской области
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ в городе Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия на месте обстрела ВСУ в городе Пологи в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили оперативные службы региона.
Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени.
"По уточненным данным, в результате обстрела нацистами ВСУ города Пологи на территории локомотивного депо возник пожар. Возгорание устранено. Жертв нет", - указали службы.
Около 12.30 было также обстреляно село Инженерное Пологовского района, в результате разрушен жилой дом, жертв нет.
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