https://ria.ru/20230628/obstrel-1880969764.html
В Запорожской области загорелось локомотивное депо
В Запорожской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 28.06.2023
В Запорожской области загорелось локомотивное депо
Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:52
2023-06-28T18:52
2023-06-28T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили оперативные службы региона. Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени. "По уточненным данным, в результате обстрела нацистами ВСУ города Пологи на территории локомотивного депо возник пожар. Возгорание устранено. Жертв нет", - указали службы. Около 12.30 было также обстреляно село Инженерное Пологовского района, в результате разрушен жилой дом, жертв нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области загорелось локомотивное депо
В Запорожской области после обстрела ВСУ загорелось локомотивное депо Пологи