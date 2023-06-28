https://ria.ru/20230628/obstrel-1880969764.html

В Запорожской области загорелось локомотивное депо

В Запорожской области загорелось локомотивное депо - РИА Новости, 28.06.2023

В Запорожской области загорелось локомотивное депо

Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:52

2023-06-28T18:52

2023-06-28T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Локомотивное депо города Пологи Запорожской области загорелось в результате обстрела со стороны украинских войск, пожар потушен, пострадавших нет, сообщили оперативные службы региона. Обстрел был зафиксирован в 11.00 по местному времени. "По уточненным данным, в результате обстрела нацистами ВСУ города Пологи на территории локомотивного депо возник пожар. Возгорание устранено. Жертв нет", - указали службы. Около 12.30 было также обстреляно село Инженерное Пологовского района, в результате разрушен жилой дом, жертв нет.

https://ria.ru/20230628/obstrely-1880823860.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр