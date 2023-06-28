https://ria.ru/20230628/obstrel-1880885642.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 28.06.2023
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница ранена в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:25
2023-06-28T13:25
2023-06-28T16:30
в мире
ясиноватая
сцкк
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получила женщина 1991 года рождения", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html
https://ria.ru/20230628/donetsk-1880825381.html
ясиноватая
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ясиноватая после обстрела
Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Повреждены жилые дома и социальные объекты, есть раненые.
2023-06-28T13:25
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, сцкк, украина, донецкая народная республика
В мире, Ясиноватая, СЦКК, Украина, Донецкая Народная Республика
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина
Мэр Ясиноватой Шевченко: при обстреле города со стороны ВСУ пострадала мирная жительница