https://ria.ru/20230628/obstrel-1880885642.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 28.06.2023

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница ранена в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T13:25

2023-06-28T13:25

2023-06-28T16:30

в мире

ясиноватая

сцкк

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Ясиноватой из РСЗО со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем телеграм-канале. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получила женщина 1991 года рождения", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, выпустивших по городу четыре ракеты из РСЗО. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880879830.html

https://ria.ru/20230628/donetsk-1880825381.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ясиноватая после обстрела Украинские войска обстреляли Ясиноватую. Повреждены жилые дома и социальные объекты, есть раненые. 2023-06-28T13:25 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, сцкк, украина, донецкая народная республика