https://ria.ru/20230628/obstrel-1880876548.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.06.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за 25 минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T12:52

2023-06-28T12:52

2023-06-28T12:52

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

нато

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. О последствиях не сообщается. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230628/obstrel-1880872392.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, нато