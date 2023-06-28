https://ria.ru/20230628/obstrel-1880845563.html
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 28.06.2023
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела в среду Петровского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:13
2023-06-28T11:13
2023-06-28T11:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела в среду Петровского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 28 июня по состоянию на 10.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район) - по улице Стаханова, 6 "в" ранена женщина 1955 года рождения", - рассказали в представительстве. Уточняется, что обстрел был совершен в 8.20 мск, в среду пятью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Донецка пострадала женщина
В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Петровского района Донецка пострадала женщина