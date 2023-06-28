https://ria.ru/20230628/obrushenie-1880808044.html

Число жертв обрушения дома в египетской Александрии выросло до девяти

Число жертв обрушения дома в египетской Александрии выросло до девяти - РИА Новости, 28.06.2023

Число жертв обрушения дома в египетской Александрии выросло до девяти

Число жертв обрушения многоэтажного дома в египетском городе Александрия увеличилось до девяти, говорится в заявлении местного управления гражданской обороны,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T01:58

2023-06-28T01:58

2023-06-28T01:58

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КАИР, 28 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения многоэтажного дома в египетском городе Александрия увеличилось до девяти, говорится в заявлении местного управления гражданской обороны, поступившем РИА Новости. "На данный момент число погибших увеличилось до девяти", - сообщается в заявлении. По информации СМИ, египетские правоохранительные органы задержали владельца обрушившегося дома и четырех подрядчиков. В понедельник египетские СМИ сообщили, что многоэтажный жилой дом обрушился в районе Сиди-Бишр на востоке Александрии, в результате большое число постояльцев дома и посетителей расположенного в здании супермаркета оказались под завалами. Также был нанесен ущерб нескольким припаркованным рядом с домом автомобилям. Заместитель главы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира Тахью заявила РИА Новости, что в результате обрушения дома пострадали четыре человека. По ее словам, трудность с подсчетом связана с тем, что дом скорее представляет из себя апарт-отель, квартиры в котором сдаются отдыхающим в зависимости от срока их пребывания. Генеральный прокурор Египта Хамада ас-Сауи поручил начать расследование в связи с инцидентом. Генеральное консульство РФ в Александрии заявило, что информации о пострадавших среди граждан России не поступало.

https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html

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