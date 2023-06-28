Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent
Минфин ждет от нефтяников предложений для привязки налогов к сорту Dubai вместо Brent
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин РФ готов обсудить с нефтяной отраслью расчет отраслевых налогов в привязке к котировке нефти Dubai вместо Brent, как сейчас, но тогда нужно пересмотреть предельный размер дисконта, а таких предложений в министерство еще не поступало, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти.
По словам Сазанова, Минфин обсуждает с Минэнерго снижение этого предельного дисконта с 25 долларов до 20 долларов. Нефть Dubai стабильно чуть дешевле Brent, а значит, если отказываться от котировки Brent, тогда и дисконт должен быть меньше - не минус 20 долларов, а минус 15, например, объяснил чиновник.
"Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai - это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть", - подытожил замминистра.
С предложением привязать расчет НДПИ и экспортных пошлин к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, обращалась в правительство "Роснефть", писала в мае газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai.