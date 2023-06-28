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Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent - РИА Новости, 28.06.2023
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07:30 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/neft-1880819039.html
Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent
Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent - РИА Новости, 28.06.2023
Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent
Минфин РФ готов обсудить с нефтяной отраслью расчет отраслевых налогов в привязке к котировке нефти Dubai вместо Brent, как сейчас, но тогда нужно пересмотреть... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:30
2023-06-28T07:30
экономика
россия
азия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
роснефть
brent
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин РФ готов обсудить с нефтяной отраслью расчет отраслевых налогов в привязке к котировке нефти Dubai вместо Brent, как сейчас, но тогда нужно пересмотреть предельный размер дисконта, а таких предложений в министерство еще не поступало, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти. По словам Сазанова, Минфин обсуждает с Минэнерго снижение этого предельного дисконта с 25 долларов до 20 долларов. Нефть Dubai стабильно чуть дешевле Brent, а значит, если отказываться от котировки Brent, тогда и дисконт должен быть меньше - не минус 20 долларов, а минус 15, например, объяснил чиновник. "Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai - это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть", - подытожил замминистра. С предложением привязать расчет НДПИ и экспортных пошлин к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, обращалась в правительство "Роснефть", писала в мае газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai.
https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html
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экономика, россия, азия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть, brent, urals
Экономика, Россия, Азия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Роснефть, Brent, Urals
Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent

Минфин ждет от нефтяников предложений для привязки налогов к сорту Dubai вместо Brent

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная"
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы Приразломная - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин РФ готов обсудить с нефтяной отраслью расчет отраслевых налогов в привязке к котировке нефти Dubai вместо Brent, как сейчас, но тогда нужно пересмотреть предельный размер дисконта, а таких предложений в министерство еще не поступало, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти.
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По словам Сазанова, Минфин обсуждает с Минэнерго снижение этого предельного дисконта с 25 долларов до 20 долларов. Нефть Dubai стабильно чуть дешевле Brent, а значит, если отказываться от котировки Brent, тогда и дисконт должен быть меньше - не минус 20 долларов, а минус 15, например, объяснил чиновник.
"Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai - это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть", - подытожил замминистра.
С предложением привязать расчет НДПИ и экспортных пошлин к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, обращалась в правительство "Роснефть", писала в мае газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai.
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ЭкономикаРоссияАзияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоснефтьBrentUrals
 
 
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