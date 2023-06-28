https://ria.ru/20230628/neft-1880819039.html

Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent

Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent - РИА Новости, 28.06.2023

Минфин ждет предложений для привязки налогов к нефти Dubai вместо Brent

Минфин РФ готов обсудить с нефтяной отраслью расчет отраслевых налогов в привязке к котировке нефти Dubai вместо Brent, как сейчас, но тогда нужно пересмотреть... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:30

2023-06-28T07:30

2023-06-28T07:30

экономика

россия

азия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

роснефть

brent

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин РФ готов обсудить с нефтяной отраслью расчет отраслевых налогов в привязке к котировке нефти Dubai вместо Brent, как сейчас, но тогда нужно пересмотреть предельный размер дисконта, а таких предложений в министерство еще не поступало, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти. По словам Сазанова, Минфин обсуждает с Минэнерго снижение этого предельного дисконта с 25 долларов до 20 долларов. Нефть Dubai стабильно чуть дешевле Brent, а значит, если отказываться от котировки Brent, тогда и дисконт должен быть меньше - не минус 20 долларов, а минус 15, например, объяснил чиновник. "Мы открыты к диалогу с отраслью по этому вопросу: если Dubai - это котировка, которая больше отражает направления реализации российской нефти, можно перейти на ее применение, но размер дисконта должен учитывать этот переход, чтобы бюджет не потерял в доходах. Пока конкретных предложений от нефтяной отрасли по размеру дисконта при переходе от Brent к Dubai мы не получили. Когда они поступят, будем готовы их рассмотреть", - подытожил замминистра. С предложением привязать расчет НДПИ и экспортных пошлин к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, обращалась в правительство "Роснефть", писала в мае газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai.

https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html

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экономика, россия, азия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть, brent, urals