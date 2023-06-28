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Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года - РИА Новости, 28.06.2023
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06:29 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html
Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года
Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года - РИА Новости, 28.06.2023
Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года
Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:29
2023-06-28T06:29
россия
алексей сазанов
александр дюков
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
новатэк
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. "Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 годы - ред.) потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать", - ответил он на вопрос о предложениях нефтегазовой отрасли ввести стимулы для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. "Новатэк" в этом году обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов газа. В компании считают, что России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призывал донастроить налоговый режим таким образом, чтобы он стимулировал применение новых технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. В планы Минэнерго РФ входит до конца 2023 года проработать расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти, говорил министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго придерживаются позиции, что в России необходима поддержка шельфовой добычи и трудноизвлекаемой нефти. Более 40% добычи и 60% запасов уже приходится на ТРИЗ, а к 2030 году этот процент превысит 70%.
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россия, алексей сазанов, александр дюков, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), новатэк, экономика
Россия, Алексей Сазанов, Александр Дюков, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Новатэк, Экономика
Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года

Минфин рассмотрит стимулы для добычи трудных запасов нефти и газа не раньше 2027 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
«
"Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 годы - ред.) потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать", - ответил он на вопрос о предложениях нефтегазовой отрасли ввести стимулы для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
"Новатэк" в этом году обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов газа. В компании считают, что России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций.
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призывал донастроить налоговый режим таким образом, чтобы он стимулировал применение новых технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
В планы Минэнерго РФ входит до конца 2023 года проработать расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти, говорил министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго придерживаются позиции, что в России необходима поддержка шельфовой добычи и трудноизвлекаемой нефти. Более 40% добычи и 60% запасов уже приходится на ТРИЗ, а к 2030 году этот процент превысит 70%.
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РоссияАлексей СазановАлександр ДюковМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)НоватэкЭкономика
 
 
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