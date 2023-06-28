Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года
Минфин рассмотрит стимулы для добычи трудных запасов нефти и газа не раньше 2027 года
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов.
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"Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 годы - ред.) потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать", - ответил он на вопрос о предложениях нефтегазовой отрасли ввести стимулы для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
"Новатэк" в этом году обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов газа. В компании считают, что России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций.
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призывал донастроить налоговый режим таким образом, чтобы он стимулировал применение новых технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
В планы Минэнерго РФ входит до конца 2023 года проработать расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти, говорил министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго придерживаются позиции, что в России необходима поддержка шельфовой добычи и трудноизвлекаемой нефти. Более 40% добычи и 60% запасов уже приходится на ТРИЗ, а к 2030 году этот процент превысит 70%.