https://ria.ru/20230628/neft-1880816906.html

Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года

Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года - РИА Новости, 28.06.2023

Минфин рассмотрит добычу "трудных" нефти и газа не раньше 2027 года

Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:29

2023-06-28T06:29

2023-06-28T06:29

россия

алексей сазанов

александр дюков

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

новатэк

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бюджетные возможности по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа в предстоящую трехлетку ограничены, поэтому Минфин РФ готов рассмотреть такой вопрос не раньше 2027 года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов. "Я могу только сказать, что на ближайшую трехлетку (2024-2026 годы - ред.) потенциал по стимулированию у нас ограничен. После этого периода, конечно, мы готовы рассматривать. В любом случае нужно, чтобы были представлены соответствующие финансово-экономические обоснования, тогда будем изучать", - ответил он на вопрос о предложениях нефтегазовой отрасли ввести стимулы для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. "Новатэк" в этом году обращался к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов газа. В компании считают, что России для поддержания высокого уровня добычи газа в ЯНАО нужно вовлекать трудные запасы газа, которые требуют более дорогостоящего оборудования и больших инвестиций. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков призывал донастроить налоговый режим таким образом, чтобы он стимулировал применение новых технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. В планы Минэнерго РФ входит до конца 2023 года проработать расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) для стимулирования добычи трудноизвлекаемой и нерентабельной нефти, говорил министр энергетики Николай Шульгинов. В Минэнерго придерживаются позиции, что в России необходима поддержка шельфовой добычи и трудноизвлекаемой нефти. Более 40% добычи и 60% запасов уже приходится на ТРИЗ, а к 2030 году этот процент превысит 70%.

https://ria.ru/20230111/neft-1844096324.html

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россия, алексей сазанов, александр дюков, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), новатэк, экономика