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Президент Литвы прибыл в Киев - РИА Новости, 28.06.2023
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10:42 28.06.2023
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Президент Литвы прибыл в Киев
Президент Литвы прибыл в Киев - РИА Новости, 28.06.2023
Президент Литвы прибыл в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:42
2023-06-28T10:42
в мире
литва
украина
киев
гитанас науседа
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента. "Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с не объявленным заранее визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и поучаствует в мероприятии в честь 27-й годовщины принятия конституции Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что Науседа обсудит с Зеленским расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также вопросы переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и оказания помощи Киеву со стороны ЕС и Литвы в частности.
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в мире, литва, украина, киев, гитанас науседа, владимир зеленский
В мире, Литва, Украина, Киев, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский
Президент Литвы прибыл в Киев

Канцелярия президента Литвы Науседы сообщила о его прибытии с необъявленным визитом в Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа в Киеве
Президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента.
"Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с не объявленным заранее визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и поучаствует в мероприятии в честь 27-й годовщины принятия конституции Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Науседа обсудит с Зеленским расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также вопросы переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и оказания помощи Киеву со стороны ЕС и Литвы в частности.
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В миреЛитваУкраинаКиевГитанас НауседаВладимир Зеленский
 
 
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