https://ria.ru/20230628/nauseda-1880838597.html

Президент Литвы прибыл в Киев

Президент Литвы прибыл в Киев - РИА Новости, 28.06.2023

Президент Литвы прибыл в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:42

2023-06-28T10:42

2023-06-28T10:42

в мире

литва

украина

киев

гитанас науседа

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента. "Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с не объявленным заранее визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и поучаствует в мероприятии в честь 27-й годовщины принятия конституции Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что Науседа обсудит с Зеленским расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также вопросы переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и оказания помощи Киеву со стороны ЕС и Литвы в частности.

https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873591480.html

литва

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, украина, киев, гитанас науседа, владимир зеленский