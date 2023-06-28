https://ria.ru/20230628/nauseda-1880838597.html
Президент Литвы прибыл в Киев
Президент Литвы прибыл в Киев - РИА Новости, 28.06.2023
Президент Литвы прибыл в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:42
2023-06-28T10:42
2023-06-28T10:42
в мире
литва
украина
киев
гитанас науседа
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским, сообщила в среду канцелярия литовского президента. "Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с не объявленным заранее визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и поучаствует в мероприятии в честь 27-й годовщины принятия конституции Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что Науседа обсудит с Зеленским расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также вопросы переговоров о членстве Украины в Евросоюзе и оказания помощи Киеву со стороны ЕС и Литвы в частности.
https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873591480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, украина, киев, гитанас науседа, владимир зеленский
В мире, Литва, Украина, Киев, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский
Президент Литвы прибыл в Киев
Канцелярия президента Литвы Науседы сообщила о его прибытии с необъявленным визитом в Киев